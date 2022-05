O fetiță de 9 ani din Dâmbovița a murit, după ce a fost spulberată de o mașină. Ce a declarat șoferița, dupa incident

Un accident cumplit a avut loc în localitatea Gheboieni din județul Dâmbovița, pe Drumul Naționa 72 A. O fetiță în vârstă de nouă ani a fost spulberată de o mașină. Micuța ar fi vrut să traverseze, cu o pisică în brațe, strada.

O familia din Dâmbovița trece prin momente dramatice. O fetiță de nouă ani a fost accidentată mortal de un autoturism în localitatea Gheboieni din județul Dâmbovița, pe Drumul Național 72 A. Micuța ar fi vrut să traverseze, cu o pisică în brațe, strada. Medicii ajunși la fața locului au încercat să o resusciteze pe aceasta, însă, din păcate, nu au mai putut face nimic și au fost nevoiți să îi declare decesul.

Ce s-a întâmplat cu puțin timp înainte de impactul mortal

Fetița în vârstă de nouă ani se afla, alături de mama ei, în grădină. La un moment dat, micuța a ieșit în stradă, iar mama ei a mers după ea pentru a o opri. Însă, în acel moment, fetița, care ținea la piept o pisică, a trecut strada. Atunci, o șoferiță în vârstă de 35 de ani, care se afla cu fiica ei de două luni și jumătate în mașină, a accidentat-o mortal pe micuță. Aceasta susține faptul că nu ar fi condus cu viteză și că ar fi încercat să frâneze.

”Am văzut o fetiţă care s-a smucit, a încercat să traverseze strada, mama ei a tras-o înapoi. Am frânat. Am încetinit. La un moment dat am văzut-o cum a traversat din nou şi efectiv nu am putut să o evit. Nu pot să vă spun exact ce viteză aveam. Îmi pare rău, îmi pare foarte rău”, sunt cuvintele rostite de șoferița în vârstă de 35 de ani.

Pe de altă parte, însă, martorii susțin că șoferița ar fi condus cu viteză mare. Unul dintre aceștia spune: ”Am văzut pe fată rostogolindu-se peste cap şi maşina trecând cu viteză, dar nu frânând, nu nimic, cu o mare viteză, fetiţa rostogolindu-se şi mama ţipând. Ea a trecut strada şi a venit o maşină pe nepregătite”.

Fetița de nouă ani a fost preluată de un echipaj de ambulanță, însă aceștia nu au mai putut să o salveze. Manevrele de resuscitare le-au continuat până la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean din Târgoviște. Oamenii legii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, arată stirileprotv.ro.

”Eram în curte, am auzit o bubuitură enormă, și când m-am dus, se vedea ca un tricou peste. Am zis că e accident, când văd, nepoțica mea. Am sunat eu personal la 112, ea nu a sunat și m-au pus să îi iau pulsul, n-avea, să îi fac respirație, nu avea fata”, mărturisește un alt martor la incident.

