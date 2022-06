O fetiţă din Botoşani a trecut prin momente cumplite. Micuţa a fost violată de tatăl şi cei trei fraţi în repetate rânduri

O fetiţă din Botoşani a trecut prin orori greu de imaginat. Micuţa a fost abuzată ani la rând de tatăl ei şi cei trei fraţi mai mari.

Cei patru agresori care locuiesc în localitatea Unţeni au fost arestaţi preventiv de către poliţişti. Potrivit anchetatorilor, tânăra ar fi fost abuzată în repetate rânduri, timp de doi ani de tatăl său în vârstă de 41 de ani şi cei trei fraţi ai ei de 20, 19 şi respectiv 17 ani.

Ce au transmis poliţiştii

Potrivit anchetatorilor, în perioada 2019-2021, bărbatul de 41 de ani, ar fi atins-o în mod frecvent, în zonele intime, pe fiica sa, minoră, împotriva voinței acesteia. Totodată, în aceeași perioadă, cei trei tineri, frați cu victima, ar fi întreținut în mod frecvent, raporturi sexuale cu minora împotriva voinţei acesteia.

„La data de 11 iunie 2022, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 1 Botoșani au emis ordonanță de reținere pentru 24 de ore, pe numele a patru persoane, un bărbat de 41 de ani și trei tineri de 20, 19 și 17 ani, toți din comuna Unțeni, cercetați sub aspectul comiterii infracțiunilor de agresiune sexuală și viol. Din cercetări, a reieșit faptul că în perioada 2019-2021, bărbatul de 41 de ani, ar fi atins-o in mod frecvent, in zonele intime, pe fiica sa, minoră, împotriva voinței acesteia. Totodată, în aceeași perioadă, cei trei tineri, frați cu victima, prin constrângere și violență, ar fi întreținut în mod frecvent, raporturi sexuale cu minora. Persoanele bănuite de comiterea faptelor au fost introduse în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J. Botoșani, iar în cursul acestei zile, 12 iunie, au fost prezentate în fața instanței de judecată cu propunere de luare a unei măsuri preventive, prilej cu care a fost admisă propunerea organelor judiciare, acestea fiind arestate preventiv pentru 30 de zile”, au declarat poliţiştii.