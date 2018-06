Cazul unei fetițe sărace din Iași a fost adus în prim-plan pe un grup de Facebook. Micuța pe nume Marina cerșește pentru familia ei, potrivit martorilor. Ea are după ea și doi cățeluși de care nu se poate dezlipi.

Povestea ei a fost relatată pe paginile de socializare și oamenii au promis că o vor ajuta. Marina nu are ce mânca, nu are hăinuțe și uneori cerșește inclusiv apă. Situația ei precară a făcut-o pe o femeie mărinimoasă din Iași să posteze o poză cu fetița, în speranța că și alți oameni o vor putea ajuta.

„Bună seara. Dacă nu vă interesează vă rog să nu comentați. Eram acum acâteva seri…Marina a apărut la noi la muncă, împreună cu 2 cățeluși de care nu se poate dezlipi. A venit și a cerut o guriță de apă, i-am dat și m-am uitat la ea…. Cum la ora 00:00 cerșea pentru familia ei. Am întrebat-o dacă are nevoie de ceva și mi-a spus că nu. Era îmbrăcată în niște hăinuțe sărăcăcioase. Am întrebat-o dacă nu ar vrea niște hăinuțe s-a uitat la mine lung apoi a pus capul în pământ și a spus ca da. Vreau sa vă rog dacă aveți hăinuțe pe care nu le mai folosiți sa le i le donăm și papuceii. Poartă numărul 29-30. Vă mulțumesc pentru înțelegere și vă rog fără jigniri!”, a explicat femeia.

Mai mulți ieșeni au văzut-o pe fetiță cerșind

Se pare că situația fetiței este cunoscută de mai mulți ieșeni. Marina are mai mulți frați și este trimisă la cerșit de familia ei.

Un cerșetor român a fost condamnat la închisoare în Irlanda! )