O fosta asistentă TV, clipe de panică în mașină, după ce nu a simțit gustul unui croissant: “COVID, zic! Mi-am văzut viața ajunsă la sfârșit”. Din fericire, nu este pozitivă

Mădălina Radu a trăit clipe de panică în mașină, după ce și-a dat seama că nu simte gustul unui croissant pe care l-a cumpărat dintr-o benzinărie. Fosta asistentă TV a povestit pe Facebook toată întâmplarea și ce gânduri emoționante a avut. Din fericire, vedeta nu este pozitivă cu COVID-19.

Fosta jurnalistă a crezut că s-ar fi infectat cu noul coronavirus după ce a încercat să savureze un desert, cumpărat dintr-o benzinărie din București. Și asta pentru că, a explicat ea, nu a simțit nici gustul și nici mirosul de foietaj, respectiv de ciocolată. Până să facă un test cu parfumul puternic pe care îl avea în autoturism, Mădălinei Radu i-au trecut prin minte tot felul de gânduri negre.

“Să vă spun cum a început totul! Aveam o poftă nebună de mini croissant cu ciocolată, unele pe care doar la… le găsesc! Intru în benzinărie, comand două… la recomandarea vânzătorului, accept să le încălzească! Urc în mașină și încep să înfulec! Hopaaaa! Gust, deloc! Nimic! Mai iau o gură și degeaba! Miros… nu mirosea nici a ciocolată, nici a foietaj… zero! «COVID!», zic. Și încep să-mi fac cruce cu limba-n gură, zicând în gând Ttăl nostru! Transpir! Mă încurc! Renunț la rugăciune și încep să înjur!

«Cum dracu tocmai eu?!», zic. Mor! Gata! Mi-am văzut viața ajunsă la sfârșit! «Ce fac cu copilul? Ce-i zic? Eu, sigur nu scap», zic! Și hop, îmi trece prin cap să-mi dau cu parfum! Am unul tare rău în mașină, Bottega Veneta! Nu-l folosesc, că mă doare capul când mă dau cu el! Îmi dau cu parfum mult, mult! Fac abuz și pulverizez și în spate, la mașină, și pe mâini, și pe păr, și peste tot! Sincer, noroc că am avut unde să trag pe dreapta să aerisesc mașina! Am zis că mor de miros! Deci, nu e COVID! Am miros! Croissantul nu e bun! Clar! Și stau și mă gamdesc… păi, câte nu mâncăm noi fără gust, cum de m-am panicat așa acum????!!!!! Ce m-am speriat eu de la un croissant!!”, a scris fosta asistentă TV pe contul său oficial de Facebook.

În postarea sa, Mădălina Radu a mai mărturisit: “Am plecat mai departe concluzionând: niciodată nu mai mănânc mini croissant cald de la…! :)))) Dar niciodată! Dacă tot e să mă îngraș, măcar să fie de la ceva cu gust ;)”.

Printre vedetele care au comentat la mesajul său se numără și fosta ei colegă de la OTV, Mihaela Moise; desigur, numeroși apropiați și fani au citit cu sufletul la gură fiecare rând scris de Mădălina Radu.

“Ce m-ai speriat!”, a reacționat Mihaela Moise, după cum puteți vedea în galeria foto a articolului, iar fosta jurnalistă i-a răspuns: “Da’, eu?!”.

