O fostă iubită l-a dat de gol! Ce i-a cerut Nicolae Guță în pat, chiar în timpul actului

Trecutul amoros al lui Nicolae Guță este unul tumultuos, presărat cu numeroase relații și numeroși copii. Manelistul s-a iubit cu multe femei, iar multe dintre relațiile acestuia au fost în atenția publicului. Mai mult, de-a lungul timpului, Nicolae Guță a primit recenzii bune, iar una dintre fostele partenere ale acestuia a dezvăluit câteva detalii despre momentele intime petrecute alături de manelist.

Nicolae Guță are un palmares bogat, numeroase relații și 12 copii. Manelistul pare că știe cum să cucerească domnișoarele și cum să le satisfacă. Nina, o fostă parteneră, a dezvăluit în urmă cu ceva timp câteva detalii intime din viața alături de manelist. Aceasta a vorbit despre relația amoroasă și chiar despre momentele pasionale din pat.

Nicolae Guță și-a început viața sexuală la 14 ani, când s-a căsătorit prima dată, de atunci pare că a dobândit o experiență vastă, iar iubitele acestuia s-au declarat mulțumite. Nine, o fostă parteneră, a declarat că manelistul știe cum să iubească și cum să măgulească o femeie. Mai mult, se pare că în timpul unei partide de amor acesta i-a cerut iubitei sale să îi facă un moștenitor.

„Relația cu el nu a fost de lungă durată, dar a fost superb alături de el, m-am simțit foarte bine. Este o persoană foarte faină, iar după despărțire am decis ambii să rămânem amici. Nu am obținut niciun ban în urma relației, așa cum s-a speculat în presă, nu este adevărat așa ceva. El e o persoană foarte grijulie și sinceră, m-am convins cât de mult a ținut la mine. Presa scria că ne-am cunoscut la un concert, însă nu e adevărat. Ne-am cunoscut pe rețelele de socializare, el a început discuția, am vorbit o perioadă și apoi ne-am văzut.

M-am simţit super cu el în dormitor! Ştie cum să cucerească o femeie cu vorbe dulci, ştie ce să facă în pat! Îmi zicea că mă iubeşte fiindcă ştia că sunt nebună după el! Mi-a cerut să îi fac un copil”, a dezvăluit Nina, una dintre fostele iubite ale manelistului.

Nicolae Guță, un iubit pătimaș

La rândul lui, Nicolae Guță se declară un bărbat pasional și dedicat. Acesta spune că atunci când se îndrăgostește dă totul în relație și are grijă mereu ca femeia de lângă el să se simtă specială și să fie satisfăcută din toate punctele de vedere.

„Eu când mă îndrăgostesc, mă îndrăgostesc nebunește, nu mai țin cont de nimic. Totul sau nimic. Succes am avut la gagici de când munceam cu târnăcopul și lopata. Nu am căutat niciodată să caut atenția publicului sau a televiziunilor cu relațiile mele, pe mine m-a interesat mereu să fiu liniștit, să mă dedic acelei persoane, când facem dragoste, să facem dragoste, să te implici cu sufletul.", a declarat Nicolae Guță, în cadrul unei emisiuni tv.

(VEZI ȘI: NARCISA L-A DAT UITĂRII PE NICOLAE GUȚĂ ȘI A URMAT CALEA CREDINȚEI: ”DUMNEZEU ESTE PRIMUL ÎN VIAȚA MEA”)