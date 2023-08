O influenceriță de 39 de ani a murit brusc, după ce a consumat timp de 10 ani numai fructe și legume. Cum arăta după dieta draconică

Zhanna Samsonova, o influenceriță din Rusia, a decis în urmă cu zece ani să renunțe la dieta alimentară obișnuită. De atunci, ea s-a hrănit doar cu legume și fructe exotice. Dieta draconică și-a pus însă grav amprenta pe sănătatea femeii, aceasta murind brusc la vârsta de 39 de ani.

În urmă cu zece ani, Zhanna Samsonova, o influenceriță originară din Rusia, a adoptat o dietă bazată pe consumul de alimente crude. Mai exact, ea a început să mănânce doar rădăcini de floarea-soarelui în germinare, fructe, legume, smoothie-uri și sucuri de fructe. Mai mult, Zhanna avea perioade în care practica postul uscat, adică nu mânca sau bea nimic zile întregi.

(CITEȘTE ȘI: Povestea impresionantă a Roxanei din Văsâiești, Bacău. Tânăra, care provine dintr-o familie cu 14 frați, are o carieră strălucită în Norvegia)

După zece în care a mâncat doar fructe și legume, o femeie a murit brusc la 39 de ani

Această dietă draconică a afectat grav sănătatea femeii. Pe data de 21 iulie 2023, Zhanna a murit brusc la vârsta de 39 de ani, în timp ce se afla în Malaezia. Cauza oficială a decesului nu a fost încă stabilită, deoarece familia ei încearcă să-i repatrieze trupul în Rusia. Totuși, mama femeii, Vera Samsonova, a declarat pentru ziarul rus Vechernyaya Kazan că Zhanna ar fi murit din cauza unei infecții asemănătoare holerei, fiind agravată de regimul ei alimentar extrem de restrictiv. Mai mult, se pare că Zhanna urma să zboare spre Rusia chiar în ziua în care a murit. Mama sa nu a fost de acord cu dieta drastică pe care o adoptase, însă Zhanna nu s-a lăsat convinsă să renunțe la ea.

Zhanna Samsonova avea peste 10.000 de urmăritori doar pe Instagram. În ultimii 17 ani ea călătorise în mod frecvent în Asia. Zhanna împărtășea pe rețelele de socializare rețete bazate doar pe legume și fructe crude, pe care ea le numea sănătoase. Pe parcursul anilor însă, pe chipul femeii se vedea tot mai clar că acest regim draconic nu este benefic organismului, ea arătând tot mai slăbită în clipurile pe care le posta.

„Mâncarea mea este simplă, fără ulei, fără sare, fără alimente deshidratate și fără proteine. Astăzi, la prânz, am un delicios kefir de avocado, roșii cherry dulci și un avocado copt. Poftă bună!”, spunea Zhanna într-o postare pe Instagram.

Prietenii femeii erau îngrijorați de felul în care aceasta ajunsese să arate și au avertizat-o în privința aceasta. În ciuda sfaturilor familiei și prietenilor, Zhanna nu a renunțat la stilul ei de alimentație.

Un prieten de-al Zhannei, care a cunoscut-o în Thailanda, a declarat pentru presa rusă că era înfricoșător să o privești. Mai exact, mâinile femeii erau atât de subțiri, ca ale unui copil de 12 ani

„Au trimis-o acasă pentru a căuta tratament. Cu toate acestea, a fugit din nou. Când am văzut-o în Phuket, m-am înspăimântat. Am locuit un etaj deasupra ei și în fiecare zi mă temeam că o găsesc fără viață dimineața. Am sfătuit-o să caute tratament, dar nu am reușit”, a declarat un alt prieten de-al femeii.

„Doar ochii ei, ochii veseli și părul splendid, compensau priveliștea groaznică a unui corp torturat. Sper să mă iertați dacă sună aspru.”, a explicat un prieten al Zhannei.

(VEZI ȘI: Șoseaua din România mai frumoasă decât Transalpina și Transfăgărășan. Are 106 kilometri și puțini au auzit de ea)