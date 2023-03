O interpretă de muzică populară vorbește despre apropierea de Dumnezeu. A ținut post terapeutic cu apă timp de zece zile

Laura Olteanu, cunoscuta interpretă de muzică populară care a cucerit inimile românilor cu melodia „Acasă-i România”, și-a deschis sufletul și a vorbit despre apropierea de Dumnezeu, cu ochii în lacrimi. Artista a făcut dezvăluiri despre experiența inedită prin care a trecut, în perioada în care a urmat un post cu apă și rugăciune timp de 10 zile.

Laura Olteanu, mândră de succesul ei în carieră

Laura Olteanu a mărturisit că menirea ei a fost să devină cântăreață. Interpreta s-a născut într-o familie în care toți membrii iubesc muzica și s-au bucurat din plin de această artă.

Ea este singura care a reușit să atingă un nivel mai înalt și să ajungă la inimile a milioane de români de pretutindeni. Asta, deși a cântat zeci de ani până să atingă culmile succesului de astăzi.

După 25 de ani de carieră, solista a reușit să ajungă acolo unde a visat și este foarte mândră de tot ce a realizat. Totuși, acest lucru îl pune și pe seama destinului și a forței divine.

„Nimic fără Dumnezeu în viață! Au fost multe momente în viața mea în care am simțit că este o putere care vine din interiorul meu, și asta nu vine pur și simplu, cineva ți-o dă! Dacă ai credință, e clar că cineva te ajută.

Nu vreau să se creadă că sunt sfânta de pe icoană, nu sunt credincioasă! Din contră, sunt cea mai păcătoasă de pe fața pământului! Pentru că în fața Lui Dumnezeu, smerenia este o binecuvântare sau o virtute. Nu trebuie să ne credem credincioși! Nu suntem credincioși, suntem păcătoși atâta tot.

Ca orice om, am patimile mele, încercările mele și mă consider un om păcătos. D-aia și postul, spovedania, împărtășania… la ce ne-ar mai trebui aceste lucruri dacă ne-am crede sfinți sau credincioși? Nu mă cred o persoană foarte credincioasă, sunt un creștin practicant”, a mărturisit Laura Olteanu pentru Starpopular.ro.

Laura Olteanu a participat la o tabără de post terapeutic cu apă

Deși susține că postul nu constă neapărat într-o alimentație lipsită de carne, ci mai degrabă rugăciune și apropiere de Dumnezeu, artista a încercat și o variantă mai severă. Timp de 10 zile, aceasta a participat la o tabără de post terapeutic cu apă.

„Am participat de două ori. Înseamnă să nu mănânci nimic șapte zile, plus trei zile de revenire. Fiind acolo în tabără și reușind să țin postul ăsta timp de șapte zile, am mai ținut încă trei zile, gândindu-mă că revenirea (n.r. revenirea la alimentația obișnuită) o fac când ajung acasă.

Vreau să va spun că nu am crezut că atunci când nu mănânci te poți simți mai bine ca oricând. Primele trei zile sunt mai dificile, organismul nu înțelege ce se întâmplă. Cel mai important in acest post este rugăciunea! Altfel, o transformăm într-o simplă dietă. Sunt convinsă că dacă nu era această perioada de rugăciune intensă, n-aș fi reușit să rezist.

Schimbări fizice s-au văzut, e firesc, dar spiritual m-a împlinit și am învățat foarte multe lucruri. D-asta m-am și dus, să ating un alt nivel în comuniune cu Dumnezeu. Am o altă viziune despre cine este Dumnezeu și cum lucrează în viața noastră. Acolo am simțit o apropiere fantastică, o trăire pe care e foarte greu s-o descriu”, a mai povestit artista pentru sursa citată.

Laura Olteanu s-a apropiat de Dumnezeu

Laura Olteanu vorbește cu lacrimi în ochi despre Dumnezeu și este extrem de emoționată atunci când spune cum ar trebui să ne raportăm la El. Artista recunoaște că ar trebui să îi mulțumim zilnic pentru tot ceea ce trăim.

„Miracole trăiesc în fiecare zi! Viața e un miracol! Faptul că ne trezim dimineața e un miracol, și când ajungem seara să ne întindem în pat e unalt miracol. Și știi ce vrea Dumnezeu de la noi? Un simplu mulțumesc! Atât!

Dacă ar fi mai multă rugăciune, n-ar mai avea loc cel care e făcut să facă rău pe acest pământ, nici nu îi pronunț numele. Se bucură dacă-i pronunț numele. Dar dacă ar fi mai multă rugăciune, clar… Stă în forță fiecărui om. Nu există nu se poate!”, a mai spus Laura Olteanu.