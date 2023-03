Lecție de modestie predată în postul Paștelui de Laura Olteanu: „Nimic fără Dumnezeu în viață”

Laura Olteanu, una dintre cele mai îndrăgite interprete de muzică populară din România, și-a deschis sufletul în cadrul unui interviu, acordat cu multă emoție, pentru Star Popular. Cântăreața a muncit ani la rând pentru a ajunge la inimile tuturor românilor, însă recunoaște că drumul său nu avea să fie presărat cu succes, dacă nu își punea nădejdea în Dumnezu. Când vorbește despre Divinitate, artista o face cu ochii în lacrimi.

Muzica i-a fost copilărie și muzica este viața ei toată, căci iubește până la cer și înapoi cântecul neamului românesc. S-a născut într-o familie de artiști, unde a învățat că fără muzică, nu există bucurie și nici arta de a transmite emoția adevărată.

A muncit ani la rând pentru ca melodiile sale să ajungă la inimile românilor și să atingă succesul la care speră orice artist. După mai bine de două decenii de carieră și de dăruință, Laura Olteanu a reușit să atingă latura sensibilă a publicului cu melodia ”Acasă-i România”, melodie care rămâne și astăzi, una dintre cele mai ascultate piese din portofoliul cântecelor românești. Însă, nimic din tot ceea ce are acum, nu ar fi fost posibil, dacă nu l-ar fi pus pe Dumnezeu în fiecare început al său.

Când vorbește despre Dumnezeu, vorbește cu ochii plini de lacrimi și cu vocea tremurândă, căci spune ea: ”Nimic fără Dumnezeu în viață! Au fost multe momente în viața mea în care am simțit că este o putere care vine din interiorul meu, și asta nu vine pur și simplu, cineva ți-o dă! Dacă ai credință, e clar că cineva te ajută”.

Postul, grija față de Dumnezeu. Cum a reușit interpreta să se răgăsească prin intermediul postului și rugăciunii

Deși își pune toată nădejdea în Dumnezeu, artista nu se crede o persoană credincioasă și a explicat de ce crede acest lucru.

”Nu vreau să se creadă că sunt sfânta de pe icoană, nu sunt credincioasă! Din contră, sunt cea mai păcătoasă de pe fața pământului! Pentru că, în fața Lui Dumnezeu, smerenia este o binecuvântare sau o virtute. Nu trebuie să ne credem credincioși! Nu suntem credincioși, suntem păcătoși, atâta tot. Ca orice om, am patimile mele, încercările mele și mă consider un om păcătos. D-aia și postul, spovedania, împărtașania… la ce ne-ar mai trebui aceste lucruri dacă ne-am crede sfinți sau credincioși? Nu mă cred o persoană foarte credincioasă, sunt un creștin practicant”, a mărturisit Laura Olteanu, pentru Star Popular.

Mai mult decât atât, interpreta a participat, timp de 10 zile, la o tabără de post terapeutic cu apă. Atunci și-a dat seama că fără rugăciune, postul nu înseamnă decât o simplă dietă. Acea perioadă a făcut-o să se apropie și mai mult de Dumnezeu și susține că, fără rugăciune și credință, nu ar fi reușit.

„Cel mai important în acest post este rugăciunea! Altfel, o transformăm într-o simplă dieta. Sunt convinsă că dacă nu era această perioadă de rugaciune intensă, n-aș fi reușit să rezist.

(…) Spiritual m-a împlinit și am învățat foarte multe lucruri. D-asta m-am și dus, să ating un alt nivel în comuniune cu Dumnezeu. Am o altă viziune despre cine este Dumnezeu și cum lucrează în viața noastră. Acolo am simțit o apropiere fantastică, o trăire pe care e foarte greu s-o descriu”, a mai completat aceasta, pentru sursa citată.

