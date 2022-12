Daniela Condurache, dezvăluiri emoționante. De ce nu devenit niciodată mamă

Ai auzit cu siguranță numele Danielei Condurache măcar o dată! De mai bine de 30 de ani, artista îi încântă pe români cu melodiile ei, iar talentul său este recunoscut chiar și peste hotare. Apare cu zâmbetul pe buze mereu în fața fanilor săi, iar de-a lungul timpului a reușit să ascundă foarte bine o durere cu care trăiește de mulți ani în suflet. Vedeta nu a devenit niciodată mamă!

Daniela Condurache a urcat pe cele mai mari scene și a câștigat aprecierea publicului, motiv pentru care se poate considera un artist împlinit. Deși lucrurile în plan profesional au mers întotdeauna bine, pe plan personal, situația nu a fost la fel de roz.

Unul dintre cele mai mari regrete ale cântăreței de muzică populară este că nu a reușit să devină mamă. Artista a fost căsătorită timp de 16 ani, însă ea și soțul său nu au un urmaș. Dorința de a ajunge pe culmile succesului a fost mult mai mare pentru cântăreață, iar familia a fost pusă pe locul doi.

Daniela Condurache, vorbește despre cel mai mare regret al său

În cadrul unui interviu mai vechi, artista a recunoscut faptul că și-ar fi dorit să aibă copii, iar acesta este un mare regret cu care trăiește. În continuare, artista a dezvăluit că iubește foarte mult copiii, din acest motiv are 16 fini.

„Nu am făcut pentru că am fost prea mult plecată pe drumuri şi, când a fost vremea, am spus că anul acesta mai scot un album, anul următor mai înregistrez ceva. Era extrem de greu. Trimiteam la comisie 15-20 de cântece şi erau alese numai trei. Nu ca astăzi, când plătește oricine şi se vede la televizor. Treceam prin selecții severe. Am multe regrete, pentru că în carieră a trebuit să fac extrem de multe sacrificii şi nu spun că n-aș investi tot atât, dar mi-am neglijat de foarte multe ori familia. Mi-am dorit enorm să fiu pe scenă şi oamenilor să le placă ceea ce cânt, dar mi-aș fi acordat şi o parte din timp pentru familie şi, de ce nu, pentru copii. Într-un fel regret că n-am copii, dar am vreo 16 fini şi îi iubesc extrem de mult.”, a spus Daniela Condurache, într-un interviu mai vechi pentru taifasuri.ro.