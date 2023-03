O cunoscută cântăreață de muzică populară a trecut prin clipe de coșmar! Artista a ajuns de urgență pe mâinile medicilor

O cunoscută cântăreață de muzică populară din România a trecut prin moment cumplite în această săptămână. Artista a acuzat dureri groaznice și a ajuns de urgență la spital, acolo unde în scurt timp medicii au anunțat-o că trebuie să fie operată.

Florentina Vlad a ajuns de urgență la spital

Florentina Vlad, căci despre ea este vorba, a trecut prin momente de coșmar luni, după ce i s-a făcut rău în urma unei crize de rinichi. După ce și-a dat seama că durerile nu sunt trecătoare și nu le poate ameliora nici măcar prin calmante, solista de muzică populară a mers la spital. Medici i-au administrat alte tipuri de calmante, iar ulterior au trimis-o acasă.

Din nefericire, lucrurile nu au mers spre bine, iar durerile au persistat și s-au agravat, urmând ca artista să se întoarcă la spital. Doctorii i-au spus că va fi nevoie să o interneze, iar apoi să o și opereze, însă cu toate acestea, Florentina Vlad a refuzat să stea în spital.

„Luni m-a luat din senin o criză de rinichi, o criză foarte mare, inițial am crezut că e o infecție urinară, am luat câteva calmante, dar am văzut că nu îmi trece și e tot mai tare. Am ajuns la urgență la Baia Mare, mi-au făcut și acolo câteva calmante și m-au trimis acasă.

Eu eram și acasă și mă simțeam din ce în ce mai rău și am revenit la urgență. Când m-am dus au vrut să mă interneze, să vadă dacă elimin piatra și după să mă opereze, dar am zis că refuz internarea”, a mărturisit Florentina Vlad pentru Spynews.ro.

CITEȘTE ȘI: MOMENTELE GRELE PRIN CARE A TRECUT STELIANA SIMA! ARTISTA A VORBIT DESPRE REGRETELE PE CARE LE ARE LA CEI 58 DE ANI

Florentina Vlad a apelat la o operație non invazivă, cu laser

Interpreta de muzică folclorică a mai dezvăluit că după toate acestea a mers la o clinică din Cluj, acolo unde cadrele medicale i-au făcut o operație non invazivă, cu laser, iar astfel a scăpat de chinurile teribile prin care a fost nevoită să treacă. Cântăreața a mai spus că i-a fost frică de operație propriu zisă, iar din acest motiv a ales această variantă.

„Am vorbit la Cluj la o clinică, m-am dus acolo, mi s-a făcut o intervenție non invazivă, cu laser, n-au trebuit să mă taie, am ales varianta asta că era recuperarea și mai ușoară. Acum sunt bine, am mai făcut o criză și acum doi ani după un concert. Am luat tratament, am crezut că am eliminat piatra, dar se pare că nu”, a completat artista pentru sursa citată.

Acum, Florentina Vlad se simte extrem de bine și a scăpat de orice durere. Cântăreața a mărturisit că nu a trecut prin asemenea dureri nici măcar la nașterea celor doi copii ai ei.

„Nu am nicio durere, nici greață, vărsături, cum mi-au făcut intervenția, nu mai am nicio treabă. Eu am născut doi copii natural și n-am avut așa chin, efectiv nu mai știi ce să mai faci în astfel de situații. E bine să descoperim problemele de sănătate la timp pentru a nu ajunge în situații de acest gen”, a mai adăugat ea.

VEZI ȘI: CÂNTĂREAȚA DE MUZICĂ POPULARĂ, ÎNȘELATĂ CU PRIETENA CEA MAI BUNĂ. BĂRBATUL A LĂSAT-O ÎNSĂRCINATĂ PE AMANTĂ!