Cântăreața de muzică populară, înșelată cu prietena cea mai bună. Bărbatul a lăsat-o însărcinată pe amantă!

Daniela Ploia este o cunoscută cântăreață de muzică populară din România. Artista se bucură de mare succes pe plan profesional, însă atunci când vine vorba de viața amoroasă, aceasta nu a trecut prin experiențe cu un final fericit. A trecut prin două relații care au făcut-o să trăiască un adevărat șoc, iar acum, ajunsă la vârsta de 40 de ani, cântăreața susține că nu mai are încredere în bărbați și nu se mai vede mireasă.

Daniela Ploia și-a cunoscut primul iubit la țară, pe când avea doar 14 ani

Daniela Ploia și-a deschis sufletul și a vorbit despre poveștile de amor trăite de-a lungul timpului. Primii fluturi în stomac i-a simțit la vârsta de 14 ani, când se îndrăgostise de un băiat care venea în vacanță, la țară.

„Probabil venea și după fete, era cu cinci ani mai mare decât mine. Eu mă aprinsesem ulterior, tot petrecând cu caprele și curcile, ceva s-a întâmplat, dar nu mi-am dat seama că sunt îndrăgostită. Voiam să-l văd! Și așa s-a înfiripat ceva, m-a lăsat să cresc și când am ajuns la facultate, la Timișoara, atunci am început practic relația”, a povestit Daniela Ploia pentru Starpopular.ro.

Daniela Ploia și-a început viața sexuală la 22 de ani

Cristi avea o situație financiară mai bună, însă s-a simțit atras de fata simplă de la țară. Daniela Ploia era o tânără isteață, însă nu avea habar de prea multe lucruri atunci când venea vorba despre amor. Artista a fost educată de bunica ei, iar ideile pe care femeia i le-a transmis au rămas bine înrădăcinate în mintea sa.

„Știa că sunt virgină, pe românește, am fost până la 22 ani! Eu nu știam că trebuia să faci ceva cu un bărbat. Eu voiam să-l țin în brațe și, cel mult, să-l pup pe obraz. Mama nu a vorbit cu noi să nu ne facă curioase, iar bunica mi-a zis că dacă mă ține un băiat în brațe, rămân gravidă! Și atunci m-am ferit să mă țină în brațe, să nu rămân gravidă!

După ce am început facultatea, am decis să stăm împreună la el, doar ne pupam. Eu voiam să-l țin in brațe și să-l pup, atât! Mă tot gândeam la ce-mi zisese bunica, dacă era adevărat… El tot îmi spunea că trebuie să mai fac și altceva decât să mă ții in brațe! Și eu ii spuneam că ce, atât! Trei ani a durat treaba asta, a văzut că nu știu nimic despre…

A fost urât la prima experiență sexuală. S-a întâmplat undeva la Brașov, între Crăciun și Anul Nou, băiatul nu a mai avut răbdare. M-a întrebat ce chem, poliția sau salvarea? Mi se părea că nu mai sunt eu, nu mai sunt completă. M-a traumatizat, n-am vrut să-l mai văd vreo trei luni”, a mai povestit artista pentru sursa citată.

Iubitul artistei a lăsat-o însărcinată pe cea mai bună prietenă a ei

Povestea de dragoste dintre Daniela Ploia și Cristi a durat 8 ani, timp în care cei doi și-au făcut și planuri pentru căsătorie. Au stabilit data nunții, au achitat toate cheltuielile pentru eveniment, însă doar cu o lună înainte, relația lor avea să se termine. Prietena cea mai bună a Danielei a anunțat-o că e însărcinată. Șocul cel mare a venit în momentul în care artista a aflat că tatăl copilului este chiar bărbatul care urma să îi devină soț.

„A fost șocul vieții când ea mi-a spus! El nu a știut că ea e însărcinată. Ea mi-a spus că e cu el, în Germania, unde lucra el, se dusese să-i spună că e însărcinată. Și m-am dus după ei, în Germania, la hotelul unde mi-a zis ea că sunt. Am ajuns în cameră, ea nu era… ce să vezi, se ascunsese în dulap. A venit și domnul, tremura tot, atunci a aflat și că va avea un copil”, a adăugat Daniela Ploia.

Daniela Ploia a fost dezamăgită de un medic român care trăia în Paris

Cristi a mai încercat să se împace cu Daniela timp de 2 ani. Ulterior, cei doi au rupt relația definitiv, iar artista a rămas singură 3 ani, până în momentul în care a apărut un alt bărbat în viața ei. Este vorba despre un medic român, stabilit la Paris. Cei doi s-au cunoscut pe Faceboook, iar după 8 luni s-au întâlnit, însă solista avea să fie dezamăgită și de această dată.

„Am ieșit la suc, s-a comportat ca un îndrăgostit și m-a șocat! M-a pupat pe gură din prima și am fost șocată. L-am văzut că avea fluturași. Ce s-a întâmplat în relația cu el, m-a marcat! M-a rănit și m-a trădat premeditat. Am rămas marcată și din cauza asta nu mai am încredere acum.

După un an de zile, în care am mers foarte des la Paris, a apărut prima domnișoară. El era de fapt cu cinci în același timp. Cu una de trei ani, cu alta de doi ani… De pe facebook am aflat, acolo mi-au scris toate”, a spus Daniela Ploia.

Daniela Ploia nu și-a mai făcut de atunci nicio relație. Artista consideră că i-a trecut vremea și pentru rochia de mireasă, dar nici aventurile de o noapte nu ar încânta-o vreodată. Cu toate acestea, interpreta de muzică populară și-ar dori un bărbat matur, înțelept, care să fie un adevărat gentleman și nu neapărat cu bani.