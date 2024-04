O.J. Simpson a murit! Superstarul fotbalului american, acuzat și achitat de dublă crimă, suferea de cancer

O.J. Simpson s-a stins din viață. Fostul mare jucător de fotbal american a murit miercuri, 10 aprilie, la vârsta de 76 de ani. De ceva timp, superstarul se lupta cu o boală grea, cancerul. Deși urma un tratament în acest sens, se pare că trupul acestuia nu a mai rezistat și a cedat. Anunțul trist al decesului a fost făcut de către familie.

O.J. Simpson, fosta vedetă din NFL (Liga Națională de Fotbal American) care în anii 1990 a fost achitat de uciderea fostei sale soții și a prietenului acesteia, după un proces ce a captivat întreaga lume și a stârnit controverse aprinse, a murit. Bărbatul a decedat la vârsta de 76 de ani, în urma unei lupte grele cu boala ce îl măcina.

O.J. Simpson a murit

Așa cum spuneam, miercuri, 10 aprilie, O.J. Simpson și-a dat ultima suflare. În primăvara anului trecut, superstarul anunțase că a fost diagnosticat cu cancer și a început lupta cu boala nemiloasă. Însă, corpul acestuia a cedat, iar sfârșitul a venit mai repede decât se credea. Anunțul trist al decesului a fost făcut public de către familia superstarului.

„Tatăl nostru, Orenthal James Simpson, a cedat în lupta contra cancerului. A fost înconjurat de copiii și de nepoții săi. În această perioadă, familia vă roagă să respectați dorința de intimitate”, se arată într-o declarație, postată pe contul de X, fostul Twitter, al lui O.J. Simpson.

O.J. Simpson s-a născut în San Francisco și a avut o viață destul de tumultuoasă. În adolescență a făcut parte dintr-o bandă și a fost încarcerat de mai multe ori. Însă, după a treia sa arestare, acesta s-a întâlnit întâmplător cu starul de baseball Willie Mays, care îi încurajat pe tineri să evite necazurile și să practice un sport.

Astfel, O.J. Simpson a devenit unul dintre cei mai faimoși și iubiți jucători de fotbal american. Ulterior, superstarul și-a început cariera și în cinematografie. Acesta a apărut în filme precum The Klansman, The Cassandra Crossing și The Towering Inferno, în miniseria Roots, dar și în trei comedii din seria Naked Gun.

O.J. Simpson, acuzat și achitat de dublă crimă

În anul 1994, legendarul jucător de fotbal american a fost acuzat că a ucis-o pe fosta sa soție, Nicole Brown, dar și pe prietenul acesteia, Ron Goldman. Cei doi au fost înjunghiați până la moarte în fața condominiului lui Brown din cartierul Brentwood din Los Angeles, în noaptea de 12 iunie 1994.

Procesul lui O.J. Simpson a durat 11 luni, de la 9 noiembrie 1994 până la 3 octombrie 1995 și a fost urmărit de o țară întreagă. În 1995, un juriu din Los Angeles l-a achitat pe sportiv, stârnind un val de indignare.

Apărarea superstarului a susținut că proba de sânge a fost manipulată greșit de oamenii de știință și tehnicieni de laborator și că acest caz a fost afectat de o conduită greșită a LAPD legată de rasism și incompetență.

