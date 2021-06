O mai ții minte pe Cristina Rus? Cum arată fosta solistă a trupei Blondy 

În anii 90, Cristina Rus și Andreea Bănică formau trupa Blody și făceau furori cu melodiile pe care le cântau, dar și cu felul în care arătau. Anii au trecut și fiecare a ales un alt drum. Andreea Bănică și-a întemeiat o familie alături de Lucian Mitrea și a mers către o carieră solo, dar Cristina a avut alte planuri. A mai cochetat cu muzica, însă nimic serios și s-a dedicat familiei.

Ajunsă la 40 de ani, Cristina Rus se poate considera o femeie împlinită din toate punctele de vedere. Este căsătorită din anul 2009 cu omul de afaceri Dragoș Bîlteanu, iar la începutul anului trecut a devenit mamă pentru a treia oară. Fosta artistă duce o viță de lipsită de griji și are parte de tot ceea ce-și dorește.. Nu îi lipsesc din garaj mașinile scumpe și puternice, și nici din garderobă hainele de firmă, accesoriile exclusiviste sau bijuteriile unicat.

Cum arată Cristina Rus la 40 de ani

Deși, așa cum vă spuneam, are 3 copiii, Cristina Rus arată impecabil și nimic nu mai amintește de stilul sexy care a consacrat-o. Fosta cântăreață și-a schimbat complet tunsoarea. A înlocuit părul lung și blondul „pui” pe care-l purta cu atâta mândrie în perioada Blondy, cu o tunsoare bob și un blond ceva mai potolit. Ce-i drept, noua schimbare i se potrivește mult mai mult cu stilul conservator pe care l-a abordat în ultimii ani.

Pe plan fizic nu s-a schimbat prea mult, căci, după cum mărturisea anul trecut, greutatea i-a rămas cam aceeași, dar asta și datorită eforturilor pe care le face.

„80 la sută e cam din ce mănânci și 20 la sută din ce sport faci, ce activități fizice ai. Încerc să mănânc produse cât mai lichide, care să nu îngreuneze digestia, dar până la urmă suntem foarte diferiți și fiecare trebuie să vadă bioritmul natural, ce îi face bine.

Am observat alimentele care nu îmi fac bine, care mă umflă și ușor, ușor am încercat să le elimin. Eu am fost la nutriționist. Acum am 54 kg. Nu am de gând să mai slăbesc. Mă simt foarte bine așa. Când eram în Blondy aveam 52 kg”, a declarat, pentru Libertatea, Cristina Rus, acum ceva timp.

Sursă foto: arhivă & instagram.com