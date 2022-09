O mai ții minte pe Jesica Zamfir?! Drama prin care trece câștigătoarea MasterChef România, sezonul 4: ”Am simțit cum mi se prăbușește lumea”

Jesica Zamfir, câștigătoarea MasterChef România, sezonul 4, trece printr-o dramă cumplită. Băiatul acesteia, Sergiu, a fost diagnosticat cu o boală gravă.

Jesica Zamfir a reuşit să-i cucerească pe cei trei juraţi de la Masterchef, care au desemnat-o câştigătoare în 2014. Tânăra i-a învins în finală pe Rareş Calotă, Adriana Obrocaru, Anni – poreclit Raj Kapoor şi Irina Bucşa. Jesica Zamfir a trăit şapte ani în Spania, la Sevilla, unde a pus pe picioare o afacere, la care, ulterior, a renunţat. În ultimii ani, viaţa Jesicăi s-a schimbat radical.

CITEŞTE ŞI: JESICA ZAMFIR, FOSTA CASTIGATOARE MASTERCHEF, DE URGENTA LA SPITAL. MEDICII I-AU DAT UN DIAGNOSTIC CRUNT

Tânăra şi-a dedicat viaţa celor doi copii pe care îi iubeşte enorm. Din nefericire, aceasta a primit recent o veste teribilă. Fiului său Sergiu a fost diagnosticat cu o boală gravă. Afecțiunea fiului său a început să se manifeste după vârsta de 2 ani. Un an mai târziz medicii i-au pus diagnosticul de autism.

Jesica Zamfir: „Când am aflat diagnosticul lui Sergiu am simțit cum mi se prăbușește toată lumea”

Câștigătoarea emisiunii culinare MasterChef este în permanenţă alături de micuţ şi face tot ce-i stă în puteri pentru ca acestuia să îi fie bine.

„Când am aflat diagnosticul lui Sergiu am simțit cum mi se prăbușește toată lumea aia minunată pe care o pregătisem atât de în detaliu pentru el. Abia după opt ani am putut să pronunț cuvântul autism.

Am observat pe la doi ani că e diferit puțin în comparație cu ceilalți copii de vârsta lui. Aveam o temere pe care o țineam bine ascunsă de frică. Apoi la grădiniță pe la trei ani și jumătate am început ușor, ușor să investighez.

Primul diagnostic dat de medici m-a pus la pământ. Nu am vrut să mai aud de doctori. În mintea mea era un diagnostic extrem de exagerat și credeam că o să treacă cumva odată cu vârsta.

După șase luni am revenit la medic, doamna mi-a spus că așa fac majoritatea mamelor, refuză să creadă, iar apoi revin căutând ajutor”, a declarat câștigătoarea MasterChef România, sezonul 4, pentru .