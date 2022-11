O mai ții minte pe Lorelai Moșneguțu, câștigătoarea sezonului 7 „Românii au Talent”? Cu ce se ocupă acum, la vârsta de 20 de ani

Tu îți mai amintești de Lorelai Moșneguțu, câștigătoarea celui de-al șaptelea sezon „Românii au Talent” de la Pro TV? A împlinit frumoasa vârstă de 20 de ani! Iată mai jos, în articol, cu ce se ocupă în prezent tânăra care i-a impresionat pe jurați și telespectatori!

Lorelai Moșneguțu este concurenta care a câștigat cel de-al șaptelea sezon „Românii au Talent” de la Pro TV. Tânăra a reușit să îi impresioneze atât pe jurați, cât și pe telespectatori, în 2017, cu prestația de pe scenă. Recent, Lorelai a împlinit frumoasa vârstă de 20 de ani.

Cu ce se ocupă Lorelai Moșneguțu în prezent

Lorelai, tânăra care s-a născut fără mâini și fără femurul de la picioare și cu o dislocare de șold, a devenit un exemplu pentru celelalte persoane din jurul ei. Este plină de viață, trăiește fiecare moment, învață și pune preț pe pasiunile sale. Deși i-ar fi plăcut să urmeze Facultatea de Drept, Lorelai Moșneguțu a ales, însă, să se înscrie la SNSPA, la Facultatea de Comunicare și Relații Publice. La începutul lunii octombrie, câștigătoarea sezonului 7 „RAT” s-a fotografiat zâmbitoare, alături de colegele sale.

Spre finalul lunii septembrie, Lorelai a împlinit și vârsta de 20 de ani. Extrem de bucuroasă, a și postat câteva imagini pe contul personal.

A luat nota 8,75 la BAC, a terminat liceul cu note foarte bune și acum merge la un institut de învățământ superior.

Lorelai Moșneguțu a fost abandonată la naștere

Câștigătoarea celui de-al șaptelea sezon „Românii au Talent” a fost abandonată în maternitate de cea care i-a dat viață. De atunci, Viorica Pârvan, care activează ca asistent maternal, a avut grijă de ea.

Nu ar fi înfiat-o până în prezent, iar Viorica Pârvan, cea care îi este alături mereu, a explicat, în urmă cu ceva vreme, că ar dori să facă acest lucru după ce Lorelai va termina facultatea: “Aș fi putut să o fac acum, odată cu împlinirea vârstei de 18 ani. Dar, din punct de vedere financiar, situația actuală ne ajută mai mult. În primul rând eu am pensia mică și nu m-aș încadra. În plus, nu aș avea posibilitatea să o țin în facultate. Așa, ea are acum mai multe beneficii și facilități de la stat”.

