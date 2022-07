O mai ții minte pe Plușica de la Puterea Dragostei?! Incredibil cum arată acum, după ce a slăbit enorm

Raluca Marina sau Plușica aşa cum este cunoscută de public s-a schimbat enorm în ultimii ani. Fosta concurentă de la Puterea Dragostei a trecut printr-o transformare spectaculoasă după ce a participat la show-ul de pe Kanal D. A slăbit mai multe kilograme, iar acum este de nerecunoscut.

Pluşica a fost una dintre cele mai iubite concurente din emisiunea Puterea Dragostei. Tânăra a reuşit cu bunătatea, dar şi sinceritatea de care a dat dovată pe tot parcursul competiţiei, să intre în sufletele celor din faţa micilor ecrane.

Deşi nu şi-a găsit jumătatea în show-ul de la Kanal D, aceasta s-a bucurat de atenţia oamenilor, chiar şi după ce a ieşit din casă. În prezent, fosta concurentă se poate lăuda cu mii de fani ce-i urmăresc zilnic activitățile.

CITEŞTE ŞI: PLUȘICA DE LA PUTEREA DRAGOSTEI, MAI FERICITĂ CA NICIODATĂ. MĂRTURISIREA PE CARE A FĂCUT LA TV: „ÎMI DORESC FOARTE MULT UN COPIL”

Plușica de la Puterea Dragostei e de nerecunoscut!

Pluşica s-a schimbat enorm de când a părăsit casa dragostei. Tânăra a fost decisă să facă o schimbare majoră în viaţa ei, astfel a slăbit enorm, iar acum are un corp ca tras prin inel.

Nu doar că a scăpat de kilogramele în plus, ci și-a făcut o schimbare radicală și în ceea ce priveşte culoarea părului. A optat pentru o culoare complet diferită, iar dacă înainte e blondă, în prezent este brunetă.

Cum a reușit Plușica să slăbească

Pentru că toată lumea a fost uimită de transformarea spectaculoasă prin care a trecut, Plușica a dezvăluit misterul și a povestit cum a reușit să slăbească 13 kilograme.

”Mancati de cate ori va e foame, doar aveti grija la cantitate si la ce mancati. Eu nu prea sunt un exemplu! Nu am procedat prea bine pentru ca am continuat sa mananc mancare nesanatoasa. Nu am renuntat nici la dulciuri, nici la pizza sau junk food. Atunci cand m-am apucat de slabit nu mai mancam seara, iar eu paine oricum nu mananc.

Am primit intrebari despre pastilele pe care le-am luat, dar eu nu vreau sa vi le recomand pentru ca nu stiu ce e bun pentru voi, nu sunt doctor. Legat de sport… Nu am facut sport, nu sunt genul! Dar sunt sigura ca m-ar fi ajutat si mai mult! Am slabit in jur de 13 kilograme in patru luni. Aveam undeva la 64, acum am 50″, a spus Plușica, pe contul ei de Instagram.