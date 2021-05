Plușica de la Puterea Dragostei, mai fericită ca niciodată. Mărturisirea pe care a făcut la TV: „Îmi doresc foarte mult un copil”

Considerată una dintre cele mai iubite concurente, Plușica de la Puterea Dragostei, pe numele său real Raluca Marina, a făcut, de curând, mai multe dezvăluiri legate de viața sa personală.

După ce a slăbit considerabil și s-a vopsit brunetă, Plușica le-a mărturisit fanilor că are o relație stabilă și își dorește, în acest moment, să fie mamă.

„Am o relație stabilă, dar nu chiar să mă căsătoresc sau să fac copil acum. Dar, dacă mă cere, de ce nu. Îmi doresc, de ce să mint. Mă pregătesc de cununia civilă.

Doamne ajută, să fie de bine. Iubesc foarte mult copiii, dar trebuie stabilitate mare. Mă simt bine când am o relație stabilă și când sunt în armonie și pace.

Partenerul meu e balanță. Facem totul împreună, absolut tot. Ne înțelegem din priviri. Am plan să fac un credit pentru o casă, îmi doresc foarte mult un copil”, a spus Plușica, la KanalD.

Despre metodele pe care le-a folosit pentru a slăbi

Totodată, Plușica a vorbit despre călătoria ei privind pierderea kilogramelor în plus. Ea a făcut câteva recomandări pentru fetele care își doresc să își schimbe silueta.

„Mancati de cate ori va e foame, doar aveti grija la cantitate si la ce mancati. Eu nu prea sunt un exemplu! Nu am procedat prea bine ca am continuat sa mananc mancare nesanatoasa. Nu am renuntat nici la dulciuri, nici la pizza sau junk food.

Eu nici nu mai mancam seara. Atunci cand m-am apucat de slabit nu mai mancam seara, iar eu paine oricum nu mananc”, a spus ea, care a ajuns de la 64 de kilograme la 50.

