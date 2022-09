O mai ții minte pe Sofia, refugiata care a „spart” casa celor care au găzduit-o? A fost arestată! Ce a putut să facă tânăra din Ucraina

Îți mai amintești de Sofia, tânăra refugiată din Ucraina care a „spart” casa celor care au găzduit-o, după ce a plecat din calea războiului? Acum, aceasta a fost reținută de oamenii legii și a fost părăsit de Tony, după 4 luni de relație.

În urmă cu patru luni, Sofia Karkadym era primită cu brațele deschise de o familie din Marea Britanie, după ce a plecat din calea războiului din Ucraina. A fost găzduită în casa lor, însă, în doar zece zile, tânăra a reușit să participe la destrămarea căsniciei lui Anthony și a Lornei, soția sa. După scandalul care s-a iscat în mariajul celor doi, Tony a rămas cu Sofia, iar Lorna a plecat din casă, alături de cei doi copii pe care îi avea cu fostul soț.

Deși Lorna Garnett nu a fost de acord, la început, să o primească în sânul familiei pe Sofia, aceasta s-a gândit, totuși, să facă o faptă bună și să o accepte sub același acoperiș unde locuia cu fostul soț și cei doi copii. Apoi, după ce mariajul lor s-a destrămat, Sofia declara faptul că nu ea ar fi fost de vină pentru despărțire și că „ea (n.r. Lorna, fosta soție a lui Tony) a creat această situație”. (Vezi AICI ce a declarat Sofia)

Sofia, refugiata care a „spart” casa celor care au găzduit-o, a fost reținută de polițiști și s-a despărțit de Tony

Însă, relația lui Tony cu Sofia a ajuns la final, după patru luni. Pare să fie o întreagă telenovelă pentru bărbatul care jurase credință veșnică unei femei, alături de care și-a întemeiat o familie, iar, apoi s-a „trezit” într-o altă relație. La nici patru luni de când Tony și Sofia au decis să formeze un cuplu, tânăra din Ucraina a fost reținută de oamenii legii. În plus, cei doi s-au și despărțit.

Sofia a fost părăsită de englez, motivul fiind agresivitatea pe care o emana în relația de cuplu. Acesta susținea faptul că Sofia ar avea probleme cu alcoolul și că ar avea un comportament irațional. După ce Tony a ales să pună capăt relației, tânăra din Ucraina a început să îi spargă ușa bărbatului, în speranța că Tony va accepta să se împace cu ea. În plus, ar fi început să urle: ”Te iubesc, Tony!”. Pentru că bărbatul din Marea Britanie s-a temut de reacțiile tinerei, acesta a chemat poliția. Oamenii legii au reținut-o pe Sofia, însă a fost eliberată câteva ore mai târziu, după ce a fost interogată. Tânăra din Ucraina le-a mărturisit că ar dori să se întoarcă acasă, pe teritoriul ucrainean, pentru a fi alături de cei dragi, arată antena3.ro.

În plus, tânăra din Ucraina și-a actualizat și profilul de Instagram. La secțiunea care apare sub numele utilizatorului, a scris un mesaj pentru Tony, fostul iubit al ei, și Lorna, fosta soție a englezului: ”Nu mă așteptam la așa ceva din partea ta, având în vedere prin câte am trecut, Anthony. Iar Lorna, tu nu l-ai lăsat să își vadă copiii. Este un rezultat al jocului tău”.

Sursă foto: captură video Youtube GBNews