O mai ții minte pe Veronica ”Vulpița” Stegaru? Cum arată acum, la un an de la apariția ei la Antena 1

Veronica și Viorel Stegaru s-au remarcat în cadrul unei emisiuni de televiziune de la Antena 1, în urmă cu un an, când cuplul a început să își spună povestea în fața telespectatorilor. După mai bine de jumătate de an în care au apărut pe micile ecrane, cei doi și-au reluat viața de familie și s-au întors acasă, unde au grijă de cei doi copii ai lor. Cum arată ”Vulpița” acum, la un an de la apariția ei la Antena 1?

După ce ”telenovela” a ajuns la sfârșit, Veronica și Viorel Stegaru s-au întors acasă, la Blăgești, pentru a fi alături de familie. Mai mult decât atât, ”Vulpița” a devenit, anul acesta, mămică pentru a doua oară. „Apele” dintre ei s-au calmat și, în prezent, duc o viață liniștită, având grijă de cei mici și ocupându-se de gospodărie.

Timp de câteva luni de zile, cuplul a locuit în București, iar aparițiile lor în cadrul emisiunii de la Antena 1 și chiar și apariția „Vulpiței” la Antena Stars au strâns un public numeros care să îi susțină. Veronica Stegaru chiar și-a încercat norocul în industria muzicală, lansând piese, alături de Axinte, Rafaelo, dar și Maria Constantin. Însă, după acest cumul de emoții pe care le-au avut și lucruri pe care le-au făcut în cele opt luni petrecute în Capitală, cei doi soți au ales să se întoarcă la Blăgești.

Cum arată acum ”Vulpița”, la un an de la apariția ei la Antena 1

Veronica ”Vulpița” Stegaru și-a făcut o schimbare de look, recent. Pe contul ei de socializare, soția lui Viorel a postat o imagine în care le arată urmăritorilor săi noua nuanță a părului. Veronica a ales să se facă roșcată și, bucuroasă de alegerea făcută, tânăra mămică a postat câteva imagini la secțiunea Instastory.

În luna mai, Veronica a născut un băiețel

În luna mai, Veronica ”Vulpița” Stegaru a născut pentru a doua oară, aducând pe lume, de data aceasta, un băiețel. Tânăra a avut parte de o naștere ușoară. Soția lui Viorel mai are o fetiță în vârstă de trei ani. Când a aflat că este gravidă pentru a doua oară, aceasta mărturisea că dorește ca pe bebeluș să îl cheme Radu Constantin. Însă cei doi părinți s-au răzgândit pe ultima sută de metri. La îndemnul nașilor, aceștia doreau ca băiețelul să se numească Daniel.

Sursă foto: Capturi video Youtube / Instagram ”Vulpița”