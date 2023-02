O mămică îi prepara griș cu lapte fiicei sale, dar a avut parte de o surpriză de proporții. Ce era, de fapt, în punga de cacao

O tânără a încărcat pe platforma Tik Tok un videoclip prin care le arată urmăritorilor ce „surpriză” a avut, în momentul în care a pus cacao deasupra unui desert. Deși voia să se bucure de gustul perfect al grișului cu lapte și cacao, masa dulce a devenit un „coșmar”. Iată detaliile mai jos, în articol.

Pe platforma Tik Tok, o tânără a încărcat un videoclip prin care le arată urmăritorilor ce „surpriză” a avut, în momentul în care a presărat cacao deasupra unui desert, la masă. Pentru ca grișul cu lapte să aibă un gust mai dulce și intens, tânăra a ales să pună și cacao, însă din pungă au picat și viermi, pe lângă pulberea maro. Și partenerul ei a rămas uimit de situație: „Să mori tu!”.

Ce reacții au avut utilizatorii?

Se pare, însă, că tânăra nu s-a aflat singura în această situație. La videoclipul pe care l-a încărcat pe rețeaua de socializare, aceasta a primit o multitudine de comentarii. Unele dintre mesaje au fost serioase, altele amuzante.

„Ceva nu trebuie să fie expirat ca să se altereze. Pur și simplu nu a fost depozitat în condițiile de temperatură necesare”, i-a scris o persoană. Utilizatoarea a răspuns: „Nu era lăsat desfăcut. Nu am pățit niciodată așa ceva 😃”.

„Am pățit cu cereale de la aceeași firmă. Am observat viermele în lapte doar când am terminat”, „Eu am pățit la cereale”, „Am pățit la griș”, „Eu am lăsat cacao desfăcută și când am luat-o să pun la cozonac, avea niște gângănii. Bine că am observat la timp”, „Eu am pățit cu orezul și cu făina de porumb și de grâu”, „Mi s-a întâmplat de foarte multe ori”, sunt alte comentarii pe care le-au transmis utilizatorii.

„Proteine 😂”, „Trece cu pălinca și cognac!!😂”, au glumit alții.

„Și vrei să te credem pe cuvânt?”, i-a spus cineva. Dar utilizatoarea a reacționat imediat: „Nu. Mi le-am pus intenționat 😏 m-am gândit să îi dau niște viermi fiicei mele 😏”.

Sursă foto & video: Tik Tok