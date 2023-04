O nouă demisie în Superliga! Nicolae Dică a plecat de la CS Mioveni

CS Mioveni are un parcurs dezastruos în play-out-ul din Superliga, bifând cinci eșecuri din tot atâtea partide disputate. Înfrângerea cu U Cluj a fost se pare picătura care a umplut paharul pentru Nicolae Dică (42 de ani). În cursul zilei de miercuri, tehnicianul și-a anunțat demisia. Astfel, Dică pleacă de la Mioveni după doar patru luni de la instalare.

Cu patru etape înainte de finalul sezonului, CS Mioveni se află pe ultimul loc din Superliga, având doar 11 puncte acumulate. Formația argeșeană a înregistrat cinci eșecuri la rând în play-out din tot atâtea meciuri disputate. Echipa argeșeană este la 13 puncte distanță de locurile ce asigură salvarea de la retrogradare.

Nicolae Dică și-a dat demisia de la CS Mioveni. Echipa argeșeană pare condamnată la retrogradare

În etapa a cincea din play-out, CS Mioveni a fost învinsă în deplasare de U Cluj cu scorul de 1-0. Acesta eșec a adâncit și mai mult criza de la formația argeșeană.

Conștient că nu mai are nicio șansă să salveze echipa de la retrogradare, Nicolae Dică și-a prezentat demisia de la CS Mioveni, în fața președintele clubului, Dumitru Olteanu, a anunțat Gsp.ro. Plecarea lui Dică vine chiar înaintea meciului pe care CS Mioveni îl va disputa împotriva lui FC Argeș, rivala din județ care luptă tot pentru evitarea retrogradării.

Nicolae Dică a preluat-o pe CS Mioveni pe data de 14 ianuarie. El a început excelent aventura pe banca echipei argeșene, obținând două victorii și un egal în primele trei etape. Ulterior, echipa a pierdut din turație și a intrat într-o pasă extrem de proastă, care pare să nu se mai termine. Mai exact, CS Mioveni are șase înfrângeri la rând, iar șansele de a se salva de la retrogradare sunt minime. În locul lui Dică, interimar la formația argeșeană ar putea fi numit Marius Stoica, cel care a mai îndeplinit acest rol în actualul sezon.

Resemnarea lui Dică după ultimul eșec al echipei sale. „Se pare că atât am putut în acest moment”

Parcursul extrem de slab al echipei sale l-a dezarmat total pe Nicolae Dică. După eșecul cu U Cluj, tehnicianul a părut total resemnat de situația în care se află CS Mioveni. El nu a exclus plecarea de la echipa argeșeană și a subliniat că-și dorește să antreneze în continuare în Superliga.

„Am pierdut și acest joc, pe o greșeală mare, asta este. E păcat că nu am avut mai mult curaj. Asta este, am încercat, am fost aproape când am început play-out-ul. Se pare că atât am putut în acest moment.

Unde era riscul? În iarnă, când am venit, aveam nouă puncte, nimeni nu ne dădea șanse să ne salvăm. Am reușit niște rezultate la început, apoi, în play-out, totul s-a schimbat.

Chiar nu am o explicație, încerc să-mi dau seama despre ce e vorba. Nu regret, îmi place să muncesc, o fac cu pasiune, știam când am venit că e foarte greu.

Nu vreau să vorbesc acum despre ce se va întâmpla în viitor, e la cald. Nu știu ce voi face. Îmi doresc să rămân în prima ligă, voi vedea dacă voi avea oferte”, a declarat Nicolae Dică.

