Știrea momentului în Superliga! Gigi Becali se retrage din fotbal și scoate FCSB la vânzare

Duminică, 23 aprilie, FCSB și Rapid s-au înfruntat în cadrul etapei a cincea din play-off-ul Superligii. Formația roș-albastră a pierdut cu scorul de 0-1 și a ratat șansa de a se apropia de liderul Farul. La o zi de la acest eșec al echipei sale, Gigi Becali a făcut un anunț neașteptat. Latifundiarul din Pipera este hotărât să se retragă din fotbal și să scoată clubul la vânzare.

FCSB a primit vizita celor de la Rapid în etapa cu numărul cinci din play-off-ul Superligii. Partida era extrem de importantă pentru ambele echipe, dar din perspective diferite. FCSB avea neapărat nevoie de victorie pentru a se apropia la două puncte de liderul Farul. De cealaltă parte, Rapid venea după o serie de rezultate extrem de slabe, un succes în fața rivalilor din București fiind singura variantă pentru a aduce liniștea în Giulești.

Gigi Becali se retrage din fotbal și a scos FCSB la vânzare

Partida din Giulești a început extrem de tare, încă din minutul 4 Rapid fiind în pericol de a rămâne în inferioritate numerică. Răzvan Onea a avut o intrare dură la Florinel Coman, însă arbitrul Horațiu Feșnic a acordat doar cartonaș galben. În ciuda vociferărilor roș-albaștrilor, care cereau cartonașul roșu, centralul nu și-a schimbat decizia. Meciul a fost extrem de tensionat pe toată durata sa, mai multe decizii de arbitraj fiind aprig contestate de jucătorii de la FCSB. Rapid s-a impus cu scorul de 1-0, grație golului marcat de Alexandru Albu în minutul 21.

La doar o zi de la această înfrângere, Gigi Becali a ieșit la rampă cu un anunț neașteptat. Latifundiarul este hotărât să se retragă definitiv din fotbal și vrea să scoată clubul la vânzare. Se pare că decizia sa a fost influențată de maniera de arbitraj din meciul cu Rapid. Dezamăgit, Becali susține că nu mai are puterea să se lupte pentru binele echipei sale și preferă să o vândă. El a explicat că va ceda echipa oricui îi va plăti 25 de milioane de euro.

„E ultima conferință de presă. Am hotărât aseară, după ceea ce s-a întâmplat… Eu, gata, ies din fotbal. Am 65 de ani. Înainte mai puteam. Să fac eu tensiunea 16 din cauza lui Feșnic? Pe el trebuie să îl cheme întuneric nu Feșnic. Din cauza lui ies. Așa ceva nu se poate.

Am făcut o socoteală. Zece milioane înainte, zece milioane acum, plus majorare de capital… Sunt aproape 23 de milioane. Dacă dă cineva 25 de milioane, eu mâine o dau. Astăzi am semnat ieșirea mea din toate funcțiile de la club, tot ce înseamnă reprezentarea FCSB-ului. Să facă Adunările Generale la FRF cum vor ei! Vali Argăseală nu va mai participa, pentru că noi nu suntem sclavi. Așa nu se mai poate!

Asta e tiranie, tirania nu o suport! N-am ce căuta. M-au biruit! Nu pot să o scot la capăt cu ei! Nedreptatea și minciuna n-am cum să le contracarez. Sunt bine organizați, în sistem, sunt prea puternici. Au multe structuri în spate!”, a declarat Gigi Becali.

