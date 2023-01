O nouă lovitură pentru Simona Halep! Ce anunț neașteptat au făcut cei de la WTA

Simona Halep nu are liniște deloc. După ce a fost suspendată provizoriu, în momentul în care a fost depistată pozitiv cu substanța interzisă Roxadustat, la un control efectuat la US Open 2022, tenismena are parte de o nouă lovitură grea. Toate detaliile despre situația incredibilă în care se află Simona Halep, în rândurile de mai jos.

Chiar dacă nu a mai jucat din luna august 2022, de la US Open, un turneu pe care l-a picat după ce a fost testată pozitiv cu o substanță interzisă jucătorilor, numită Roxadustat, Simona Halep primește o nouă lovitură. WTA a publicat, recent, noul clasament „Top 10 WTA” ce indică faptul că tenismena a coborât mai multe locuri, fiind clasată pe un loc „rușinos”, pentru o dubla campioană la tenis.

Se pare că Simona se află pe locul 12, ieșind din Top 10 WTA. Cu toate acestea, însă, în ierarhia ”live” din această săptămână tenismena s-a întors pe locul al 10-lea.

Cu cele 2.381 de puncte, Simona Halep are totuși șanse mici să-și păstreze locul 10 la finalul săptămânii, asta pentru că, în spatele ei se află Danielle Collins, cu 2.343 de puncte și Belinda Bencic, cu 2.320 de puncte, jucătoare aflate în prezent, în competiție la Adelaide.

Simona Halep susține că este nevinovată

După ce vestea că tenismena a fost prinsă dopată la US Open 2022, în luna august a acestui an, campioana a oferit, în cele din urmă, o reacție vizavi de situația în care se află și susține că niciodată nu ar fi putut lua de bună voie o astfel de substanță, din respect pentru dragostea față de tenis.

”În toată cariera mea, ideea de a trişa nu mi-a trecut prin minute nicio clipă, este ceva total împotriva tuturor valorilor în care am fost educată. În faţa unei situaţii atât de nedrepte, mă simt total bulversată şi trădată.

Voi lupta până la capăt pentru a dovedi că nu am luat niciodată cu bună ştiinţă vreo substanţă interzisă şi am încredere că mai devreme sau mai târziu adevărul va ieşi la iveală. Nu este vorba aici de trofee sau de bani. Este vorba de onoare şi povestea de iubire pe care o am cu tenisul în ultimii 25 de ani”, a spus Simona, pe rețelele de socializare.