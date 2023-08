O nouă veste proastă pentru Simona Halep! Suma uriașă de bani pe care o ratează românca

Simona Halep (31 de ani, 58 WTA) așteaptă verdictul din partea tribunalului Sport Resolutions, în cadrul căreia a fost audiată la finalul lunii iunie. După mai bine de o lună de la momentul audierilor, campioana noastră ar putea primi decizia pe data 14 august. În aceste condiții, ea va rata turneul de la US Open, care va avea premii record la această ediție.

La sfârșitul lunii august se împlinește un an de când Simona Halep nu a mai jucat un meci oficial. Coșmarul campioanei noastre a început anul trecut, la US Open, unde la un control antidoping a fost depistată pozitiv la Roxadustat, o substanță interzisă. Astfel, pe 7 octombrie 2022, Agenția Internațională de Integritate a Tenisului (ITIA) a decis să o suspende pe o perioadă nedeterminată din tenis. În plus, pe 19 mai 2023, ITIA a anunțat că în pașaportul biologic al Simonei există anumite nereguli.

(CITEȘTE ȘI: Cine a fost, de fapt, primul iubit al Simonei Halep. Sportiva l-a cunoscut când avea 18 ani)

Simona Halep ratează șansa de a câștiga o sumă uriașă de bani. Premii record la US Open 2023

După o așteptare de peste opt luni, pe 28 și 29 iunie 2023, Simona Halep a fost audiată în cadrul tribunalului Sport Resolutions din Londra. În ciuda faptului că trebuia să primească verdictul final la două săptămâni de la momentul audierilor, campioana noastră încă așteaptă decizia, care se pare că va veni pe data de 14 august. Chiar dacă momentan nu știe când va reveni pe teren, Simona Halep s-a înscris pe lista preliminară de la US Open.

Totuși, șansele ca Simona să poată participa la US Open 2023, care se va desfășura în perioada 28 august – 10 septembrie 2023, sunt extrem de mici. Astfel, românca va rata șansa de a câștiga o sumă mare de bani, organizatorii turneului de la New York anunțând premii record la această ediție. Mai exact, americanii vor oferi premii în valoare de 65 de milioane de dolari, în creştere cu 8% faţă de anul trecut.

Astfel, câștigătorii trofeului de la US Open 2023, atât la masculin, cât și la feminin, vor primi câte un cec în valoare de 3 milioane de dolari. În plus, jucătorii care vor ajunge pe tabloul principal al turneului vor primi suma minimă de 81.500 de dolari, mai mare cu 44% faţă de ediţia din 2019, când premiul minim a fost de 58.000 de dolari. Și în faza calificărilor jucătorii vor primi sume importante de bani. Astfel, cei care vor disputa primul tur vor fi recompensați cu 22.000 de dolari, iar cei care se vor califica în turul trei vor primi 45.000 de dolari.

(VEZI ȘI: Final de carieră pentru Simona Halep? Se întâmplă pe 14 august 2023)