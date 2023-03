Românul din Oradea care câștigă o mulțime de premii Grammy. Cine este și cum a ajuns să lucreze cu marii artiști internaționali

Un român a uimit o lume întreagă în momentul în care a devenit unul dintre cei mai nominalizați oameni la premiile Grammy din acest an. Bărbatul a vorbit despre experiențele sale și despre cum a ajuns să devină atât de cunoscut.

Din ce în ce mai mulți români visează să ajungă să câștige cel puțin un premiu Grammy. Totuși, unul dintre ei a ajuns pe culmile succesului alături de unii dintre cei mai mari artiști ai momentului.

Cine este românul care câștigă Grammy după Grammy în SUA

Numele său este Sergiu Gherman și s-a născut în Oradea, dar a plecat în SUA pentru a putea realizat ceea ce și-a dorit din totdeauna și anume muzică. Pe pagina sa de socializare se poate observa clar că acesta a compus melodii pentru Kendrick Lamar, Bekon, SZA, H.E.R., Joji, Rich Brian, ShangChi OST, Tanna Leone, dar și pentru artiști români precum GuessWho, LaFamilia și Smiley.

Într-un interviu acordat recent, bărbatul susține că deși are foarte mult succes, are și momente în care simte că îi este greu să facă față tuturor încercărilor. Metoda pe care o adoptă adesea este să le ofere artiștilor cu care lucrează posibilitatea de a finaliza împreună linia melodică, în funcție de își dorește fiecare.

De-a lungul carierei pe care o are a obținut un premiu Grammy pentru melodia “Mr. Morale and the Big Steppers” a lui Kendrick Lamar. De asemenea, mai are deja alte trei nominalizări.

„Grammy nu mi se pare cel mai important lucru – să ai o ștampilă de acest fel- ci să apreciezi procesul care te duce aici. Adică momentul în care ești în studio sau momentul în care te zbați să faci un lucru, sau momentul în care nu ești inspirat sau în zilele în care îți vine să nu mai faci nimic”, a declarat Sergiu Gherman într-un interviu.

