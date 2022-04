O recunoşti? Boala a schimbat-o radical! Mioara Roman a fost sărbătorită la vârsta de 82 de ani

Mioara Roman și-a serbat ziua de naștere, alături de Oana Roman, Catinca Roman și nepoata ei, Isabela. Fosta soție a lui Petre Roman a împlinit vârsta de 82 de ani. Vezi cât de mult a schimbat-o boala, nu o mai recunoști.

Oana Roman i-a făcut o mare bucurie mamei sale chiar în ziua în care a împlinit 82 de ani. Vedeta a adus-o pe Mioara Roman acasă, pentru a o sărbători pe măsură. Vă reamintim că fosta soție a lui Petre Roman se află de ceva timp internată în cadrul unui centru de recuperare pentru oameni în vârstă, din București. Aceasta are voie să vină și acasă din când în când.

Cum și-a serbat Mioara Roman ziua de 82 de ani

Pe pagina sa de Instagram, Oana le-a povestit urmăritorilor ei că a fost să o ia pe mama sa din centrul de recuperare pentru a lua masa împreună cu familia ei, în liniște. Mai mult, vedeta a postat și o fotografie, iar mama ei pare total schimbată. Se pare că boala și-a lăsat amprenta asupra corpului ei.

”Azi, mama a împlinit 82 de ani. Am sărbătorit-o acasă, în familie! S-a bucurat, a suflat în lumânări și am petrecut o după amiază frumoasă împreună. I-am comandat pește, mâncarea ei preferată și tort de ciocolată. La mulți ani, mama!”, a mai adăugat Oana Roman, care a și distribuit o fotografie în care apare ea alături de sărbătorită, de Catinca Roman și de Isabela.

Cum arată Mioara Roman acum, după ce s-a îmbolnăvit

Fosta soție a lui Petre Roman se află de ceva vreme internată la o clinică specializată, asta după ce a locuit o bună perioadă cu fiica ei. Recent, medicii i-au spus Oanei Roman că mama sa are nevoie de multe terapii și îngrijiri. Iată cea mai recentă fotografie cu Mioara.

”Mama are nevoie de multe terapii și îngrijire. Ele nu se pot face acasă la fel de bine ca acolo unde este acum. Plus că-i place mult că are multă atenție și îngrijire acolo. O văd mai des decât o vedeam când locuia singură și vine acasă la masă destul de des. Terapiile de care are nevoie sunt zilnice. Calitatea vieții ei depinde de gradul de confort pe care îl are în funcție de ce nevoi are acum”, a declarat Oana Roman pe rețelele de socializare.

”Mama are multe afecţiuni, dacă o vezi, nu o recunoşti. La ea îmbătrânirea a fost bruscă. Am vrut să o internez, dar nu am putut din cauza pandemiei. Are un Parkinson foarte agresiv, nu poate să-şi folosească o mână! E greu, nu eşti pregătit!

Tata ştie, dar ce poate să facă? El m-a sunat foarte mult acum, m-a întrebat dacă vreau să mă ajute, să aibă o discuţie cu Marius. Eu nu merg decât la un spital privat, pentru că acolo mi-au salvat viaţa. Mama are boală degenerativă ce nu poate fi controlată”, a mai povestit Oana, în urmă cu ceva timp, la Kanal D.

