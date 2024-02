O recunoști pe marea actriță a României care a fost nevoită să plece din țară după moartea soțului ei, marele Toma Caragiu?

O recunoașteți pe marea actriță din fotografie? A fost nevoită să plece din România la scurt timp după moartea soțului ei, marele Toma Caragiu. Totul a avut loc după cutremurul din 1977.

Elena Bichman este soția lui Toma Caragiu. Marele actor al României s-a stins din viață la vârsta de doar 54 de ani, la cutremurul din 1977. Din cauza societății românești de la acea vreme, Elena Bichman a fost nevoită să plece din țară. Actrița s-a stabilit după moartea soțului ei în SUA.

Toma Caragiu a venit pe lume pe 21 august 1923. În plină viguroasă activitate creativă, a decedat la vârsta de doar 54 de ani. Actorul fost prins sub mormanele de moloz ale blocului în care locuia, atunci când a avut loc cutremurul din 4 martie 1977.

În noaptea cutremurului, Toma Caragiu era acasă, în vizită se afla și Alexandru Bocăneț. La ora 21:30, blocul Colonadelor 3, locuința celor doi prieteni, a fost cuprins de prăbușire, începând cu partea superioară, alunecând treptat etaj cu etaj. Întreaga structură a clădirii s-a prăbușit.

Apartamentul lui Toma, situat la etajul al doilea, a suferit pagube minore în urma cutremurului din 77. La șase zile după tragicul eveniment care a surprins întreaga capitală sub ruine, părul creț și grizonat a lui Toma a fost găsit sub moloz. Trupul neînsuflețit al actorului se afla în locul în care ar fi trebuit să se afle scările blocului. Vărul său, Nelu Adam, l-a găsit și l-a luat în brațe. Toma Caragiu a fost înmormântat a doua zi, pe 11 martie 1977, la Cimitirul “Bellu” din București.

Elena Caragiu, soția sa, a părăsit România puțin timp după tragedie. Întâmplător, în ziua cutremurului, actrița fusese chemată la Sinaia pentru o întâlnire cu niște cunoscuți. Asta a salvat-o de la tragedia din 4 martie 1977.

„În acea perioadă am fost atacată din toate părţile şi am vrut să fug cât mai departe. Am trecut singură graniţa în Ungaria, iar cum am ajuns acolo am leşinat şi m-am trezit pe câmp după două zile.

Am ajuns la New York cu cinci dolari în buzunar, iar acolo am primit încă 30 de dolari, cât să pot închiria o cameră şi am cumpărat ceva de mâncare. Prietenul meu de acolo murise între timp, dar nu mi-a fost teamă că sunt singură într-un oraş atât de mare.

Aveam un scenariu despre imigraţie, iar la sindicatul actorilor am întâlnit o regizoare care a vrut să producă piesa imediat.

Am jucat cu casa închisă aproape un an. Am avut şi alte roluri, de teatru şi film, şi am intrat în Uniunea Actorilor de Teatru. Nu mi-a fost frică niciodată!”, a declarat actrița în anul 2011, atunci când a revenit în România pentru a face demersuri pentru o casă memorială Toma Caragiu.