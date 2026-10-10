O româncă de 35 de ani a fost găsită moartă într-un apartament din Viena. Cine e principalul suspect

O româncă de 35 de ani a fost găsită moartă într-un apartament din Viena. Cine e principalul suspect
Foto: Gratzl Polizei
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O tragedie petrecută în Capitala Austriei a dus la arestarea unui cetățean român în vârstă de 40 de ani, după ce partenera sa, o femeie de 35 de ani, a fost descoperită fără viață într-un imobil din Viena. Cazul este investigat de polițiștii austrieci, care încearcă să stabilească în ce împrejurări a murit victima și ce s-a întâmplat în orele care au precedat descoperirea trupului. Femeia prezenta mai multe leziuni vizibile, iar anchetatorii iau în calcul posibilitatea ca decesul să fi survenit în urma unui act de violență.

Incidentul a avut loc în cartierul Landstraße, situat în districtul al treilea al Vienei. Trupul femeii a fost găsit în noaptea de joi spre vineri, la parterul unei clădiri de locuințe, în zona în care se află cutiile poștale. Descoperirea a mobilizat autoritățile, iar circumstanțele în care se afla victima au determinat declanșarea unor verificări pentru a stabili dacă moartea acesteia a fost provocată de o altă persoană.

Partenerul femeii, principalul suspect în anchetă

Potrivit informațiilor publicate de presa din Austria, femeia avea echimoze și alte răni pe corp. Aceste indicii au ridicat semne de întrebare cu privire la ceea ce se petrecuse înainte ca aceasta să fie găsită fără reacție. Polițiștii au început să cerceteze locul în care a fost descoperită și să adune informații despre ultimele ore din viața victimei.

În apropierea locului în care a fost găsită femeia se afla și partenerul acesteia, un român în vârstă de 40 de ani, care locuia în aceeași clădire. Comportamentul său, descris ca fiind agitat și derutat, a atras atenția polițiștilor prezenți la fața locului.

La începutul cercetărilor, bărbatul a fost audiat în calitate de martor, însă verificările ulterioare au condus la intensificarea suspiciunilor în ceea ce îl privește. Acesta a fost dus la sediul Poliției Criminale din Viena pentru a oferi informații suplimentare despre evenimentele din noaptea respectivă.

În timpul audierilor, românul a recunoscut că a folosit forța fizică împotriva partenerei sale. Cu toate acestea, anchetatorii nu au stabilit încă dacă acțiunile sale au provocat în mod direct moartea femeii. Stabilirea unei legături între leziunile observate și deces reprezintă unul dintre principalele obiective ale investigației.

Din informațiile apărute în presa austriacă reiese că cei doi s-ar fi cunoscut în vara acestui an, la gara principală din Viena. Ulterior, femeia a ajuns să locuiască împreună cu românul, care avea un loc de muncă stabil.

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