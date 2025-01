O româncă stabilită în Germania de 8 ani dezvăluie cum a reușit să-și cumpere 3 apartamente: ”Nu mă întrebați câte ore dorm pe zi”

Sabina, o româncă din Germania, a reușit să își cumpere trei apartamente în țara în care locuiește. În timp ce multe persoane abia pun ceva deoparte, femeia a făcut mai multe achiziții imobiliare. Ea a mărturisit că primul an printre străini a fost mai greu, dar apoi s-a pus pe picioare. Locuințele îi aduc acum un profit generos pentru că le închiriază. Află, în articol, povestea sa de viață.

Sabina s-a mutat în Germania, alături de soțul ei, în urmă cu 8 ani. Femeia a reușit să facă și economii, însă nu foarte multe pentru că a investit ce a câștigat în trei apartamente în orașul Augsburg. Totuși, este mulțumită pentru că acum încasează bani din chiriile imobilelor.

Am investit într-un apartament cu 3 camere în orașul Augsburg, am investit într-o casă cu patru apartamente, iar în unul dintre apartamente locuiesc eu. Celelalte trei le dau în chirie. La fel și apartamentul din Augsburg, este închiriat. Am investit și într-un teren pe care urmează să ne construim, în anii următori, propria casă. Cel mai probabil, restul camerelor le vom da în chirie”, a povestit Sabina, potrivit Știridiaspora.ro .

„Am ceva economii, dar foarte puține, pentru că eu, între timp, am reușit să cumpăr trei imobile. Și la toate cele trei achiziții am venit cu un capital de 20 de procente. Așa că economiile mele s-au dus în imobile, iar acum iau doar avantajele din aceste imobile, pentru că o parte dintre ele le-am închiriat.

Sabina a precizat că ea și soțul ei muncesc în continuare și au locuri de muncă foarte bine plătite. Femeia a povestit despre începuturile ei în Germania și cum a reușit să ajungă la tot ceea ce deține astăzi.

Românca a mărturisit că primul an a fost mai greu. În cele din urmă, a reușit să învețe limba germană și s-a angajat la un KFC. Ulterior, obținut un loc de muncă foarte bine plătit la un birou de transport. Totuși, nu s-a mulțumit cu atât și a găsit mai multe surse de venit.

„Eu sunt de opt ani de zile în Germania. Primul an de zile a fost cel mai greu. A fost anul în care a trebuit să găsesc locuri la grădiniță pentru copii, să găsim chirie. În primul an de zile am reușit să învăț germana de la nivelul 0 până la nivelul B1, concomitent cu un loc de muncă la KFC. Ulterior, am făcut B2. Acesta l-am făcut concomitent cu un minijob.

După ce am terminat B2, m-am angajat ca funcționar într-un birou de transport pentru o perioadă de șase luni. La trei ani distanță, deci abia după aceea, m-am angajat la un job în birou. Eu, din 2019 până în prezent, am un loc de muncă în birou. Dar concomitent fac și minijob. Am făcut minijob și la casă, la Rewe, și la KFC. Acum fac minijob și la McDonald’s. Am avut și o firmă și am lucrat cu Amazon Flex.”, a mai povestit românca.