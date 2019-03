O tânără din Suceava a fost ucisă cu sânge rece în Italia! Criminalii au înjunghiat-o și au ars-o de vie, iar motivul pentru care au recurs la acest gest este halucinant.

Nicoletta Indelicato a fost bătută cu pumnii și picioarele, înjunghiată de șase ori, arsă cu țigara, apoi arsă de vie și îngropată. După patru ore de interogatoriu, criminalii tinerei au mărturisit fapta odioasă. Margareta Buffa și Carmelo Bonetta au povestit, pas c pas, cum au atras-o în capcană și cum au ucis-o pe tânăra de 25 de ani.

Italianul Carmelo Bonetta, de 34 de ani, profesor de dans, și iubita lui Margareta Buffa, o prietenă de-ale Nicolettei, le-au oferit procurorilor detalii înfricoșătoare despre ce s-a întâmplat sâmbătă noapte, la Marsala. Cei trei se cunoșteau de câteva luni bune. Iar italianul a susținut că avea o relație cu victima și că a vrut să se răzbune pe ea.

Crimă din răzbunare

Italianului nu i-ar fi convenit faptul că Nicoletta i-ar fi spus Margaretei că ar avea probleme cu drogurile. În seara crimei, Margaretta și Nicoletta au ieșit în oraș, iar Carmelo era ascuns în portbagaj, cu o canistră de benzină și un cuțit. După o raită prin oraș și un mic popas la un bar din Marsala, Margareta a dus-o pe Nicoletta pe un câmp.

”Am ieșit din portbagaj și am înjunghiat-o de șase ori. Am stropit-o cu benzină și i-am dat foc. Apoi am plecat. Trebuia s-o oprim să mai spună minciuni despre noi”, a spus italianul. Criminalii s-au întors acasă, și-au schimbat hainele, apoi s-au dus la discotecă, scrie suceavanews.ro.