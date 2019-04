O vedetă care a pozat în Playboy România, arestată pentru tentativă de omor. E halucinant ce le-a spus polițiștilor

Veste șocantă în lumea showbizului mioritic! O vedetă care a pozat în binecunoscuta revistă Playboy România a fost arestată pentru tentativă de omor. La audieri, stând față în față cu polițiștii, ea le-a făcut mărturisiri halucinante.

Emilia Petre, unul dintre foștii “iepurași” Playboy , a fost săltată de de polițiștii Serviciului Omoruri al Poliției Capitalei, după ce a fost acuzată de tentativă de omor, au declarat sub protecția anonimatului surse judiciare. Incidentul șocant a avut loc pe soseaua Colentina din București, în urma unui incident în trafic, relatează spynews.ro. În timp ce era la volan, Ema Petre, așa cum poate fi găsită pe Facebook, ar fi trecut foarte aproape de o altă mașină, iar una dintre oglinzile retrovizoare autoturismului s-a rupt.

De la acest incident până la scene violente nu a mai fost mult! Și asta pentru că din celălat autoturism au coborât două femei, care au început să se certe cu vedeta. Între cele trei reprezentante ale sexului frumos a urmat o bătaie ca în filme: cu pumni, picioare și o păruială ca la carte. La un moment dat, fostul “iepuraș” Playboy a reușit să scape din mâinile rivalelor ei, s-a urcat din nou la volan, a apăsat puternic pedata de accelerație și a dat intenționat peste una dintre femei, pe care a luat-o pe capotă.

Scenele teribile au fost filmate, iar concluzia anchetatorilor după ce au văzut imaginile a fost una singură: incidentul are toate elementele unei tentative de omor în toată regula. Ajunsă în fața procurorilor, Emilia Petre le-a declarat că nu și-a dat seama de implicațiile gestului său și că a reacționat astfel pentru că s-ar fi speriat. Ea a ajuns în fața instanței cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile, însă magistrații au decis s-o aresteze la domiciliu, pe motiv că are un copil care este încă mic.

Vă reamintim că în urmă cu cinci ani, Emilia Petre a ajuns pe coperta revistei Playboy România, după ce a fost desemnată câştigătoarea unui concurs de frumuseţe.