O vedetă de la noi, îngenuncheată de durere: “Mama a murit chiar după ce au externat-o”. A lansat acuzații dure la adresa medicilor

O vedetă de la noi trece printr-o perioadă extrem de delicată din viața ei. Mama sa a murit la scurt timp după ce a fost externată dintr-un spital din București. Potrivit mărturisirilor făcute de fostul manechin, la ieșirea din unitatea medicală, unul dintre doctori a asigurat-o că femeia care i-a dat viață este bine. Îngenuncheată de durere și revoltată, vedeta a lansat acuzații dure la adresa medicilor. Ieri, ea a primit decontul de cheltuieli pe care apare suma pe care o are de plătit pentru ultimele zece zile de viaţă ale mamei sale.

Carmen Pleșea, îngenuncheată de durere: “Mama a murit chiar după ce au externat-o”

Carmen Pleșea, cunoscută drept “îmblânzitoarea de șerpi” datorită pasiunii sale pentru pitoni, este în doliu. Mama sa și-a dat ultima suflare în timp ce ea o ținea în brațe. “A fost odată… şi nu va mai fi niciodată… Mămica mea, sufletul şi îngerul meu a plecat din lumea asta crudă, care a făcut-o să sufere până în ultima clipă. După 10 zile de internare pentru pielonefrită la Institutul de Boli Infecţioase Matei Balş, pe 12 august, la 14:00 a fost externată, doctorul spunând că este bine”, a mărturisit vedeta într-o postare făcută publică pe o rețea de socializare.

Vedeta a lansat acuzații dure la adresa medicilor

Drama s-a petrecut la o zi după ce Steliana Pleșea a fost externată. Ea avea 84 de ani, iar pe 27 august și-ar fi aniversat ziua de naștere.

“Spre seară, au început să-i transpire şi să i se răceasca braţelee, aşa că am sunat la Salvare, mai degrabă MOARTE. După 5-6 apeluri, a venit MOARTEA a venit după mai mult de o oră. În loc să se grabească, inumana de doctoriţă a început să mă certe că am chemat Salvarea după 24 ore de când mama se simţea rău. I-am arătat biletul de externare, emis în urma cu câteva ore şi vecina a confirmat starea mamei imediat după externare. Văzând că mama avea neoplasm pulmonar cu metastaze la creier, a continuat să mă certe că e normal să decedeze, în situaţia ei. I-am spus că face tratament şi că metastazele erau iradiate cu Gamma Knife şi să-şi facă meseria, pentru că pierdeam timp preţios… Ne-a întrebat dacă vrem resuscitare, ne-a spus ce presupune şi că va dura 45 de minute. Am spus că da, evident. Probabil nu i-a convenit şi, după 25 de minute, s-a oprit, spunând că ei nu-i permite deontologia profesională să-şi bată joc de pacienţi…”, a mai dezvăluit fostul manechin, relatează spynews.ro.

În cursul zilei de ieri, Carmen Pleşea a primit decontul de cheltuieli, act pe care este trecut atât diagnosticul mamei sale, dar și suma de bani pe care statul a cheltuit-o cu mama ei, în ultimele zece zile de viaţă. Vedeta a făcut public documentul și a transmis un mesaj tranșant.

“CAZAREA la UN SPITAL de STAT din ROMANIA E UN MOTIV de CRIMĂ!!!

Desi mama a fost spitalizata de cateva ori la Centrul de Diagnostic si Tratament «Dr. Victor Babeș» (spital privat), unde plăteam câte 75 Euro/zi cazare+masă, la spitalul de stat al MORȚII = Institutul Național de Boli Infecțioase «Prof.Dr. Matei Balș», CAZAREA FĂRĂ MÂNCARE a costat 757,5 RON/ zi, adică 160 Euro/zi)!!!

Aţi citit bine, statul a platit 160 Euro/zi pentru mama, într-un spital de stat unde:

– A avut colegă de salon o pacientă seropozitivă (pacienta nu are nicio vina ca nimeni nu ne-a anuntat si nu ne-a cerut acordul de a fi tratate in acelasi salon) care sarea in paturi disperata sa omoare cei peste 10 tantari care se lafaiau pe tavanul salonului, intrucat o ciupisera toata noaptea anterioara

– Cele 2-3 infirmiere lucrau pe 2 etaje x 6 saloane x 3 pacienti. Cand aveai nevoie de ele, erau pe celalalt etaj, erau trimise cu analizele sau sa ia materiale, sa spele, sa dea masa, etc

– O infirmiera i-a furat pampersii mamei (nu a cerut voie) si am gasit-o pe mama cu scutece de la alt pacient (colegele de salon nu purtau pampers!!!). Dupa acest incident, i-am insemnat scutecele cu markerul… intr-un spital de boli infectioase…

– Două asistente faceau injectii si puneau perfuzii FARA manusi, atingand fara nicio jena dopul de la branula de fata cu mine

– La rugamintea pacientelor de a primi calmante, primeau vorbe precum, “hai, las’ ca trece”, “asteapta”, “pai nu ti-am mai dat?”, “iar te doare?!”

– Pacientele asteptau si cate o jumatate de ora dupa ce li se termina perfuzia pana veneau asistentele sa le-o scoata. Eu le-am anuntat de cateva ori si tot degeaba… sictirul era din abundenta

– Medicamentele, pansamentele, vata, servetelele umede, etc se cumparau de catre pacienti

– Ti se administra dexametazona fara a ti se explica efectele adverse. Eu le-am spus ca mama este alergica pentru ca sa nu i se administreze asa ceva (…)”, a scris Carmen Pleșea pe pagina ei de Facebook.