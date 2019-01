O vedetă gravidă de la noi a primit vești proaste după ce a mers la control: “Medicii nu garantează că e ok”

Bucuria unei vedete de la noi de a deveni mămică este umbrită de veștile primite de la medici după ce a mers la control. Ea este însă optimistă și speră într-o minune în ceea ce privește evoluția sarcinii. Cunoscuta brunetă și partenerul său de viață ar urma să devină părinți în toamna acestui an.

Mirela Baniaș de la “Insula Iubirii”, primele declarații despre sarcină

Mirela Baniaș, una dintre fostele participante la “Insula Iubirii”, a împărtășit astăzi fericita veste că este însărcinată; iar la scurt timp după ce a făcut publică o filmare în care apare prima ecografie cu bebelușul, ea a dat primele declarații. În glas i se simțea amestecul de bucurie și tristețe, pentru că prima ei sarcină e una cu probleme. Și asta pentru că, în urmă cu ceva timp, ea a contractat un virus gripal și a luat antibiotice pentru a scăpa de boală. Ea a mai mărturisit că va primi un verdict din partea medicilor despre bebelușul pe care îl poartă în pântece peste două săptămâni.

“S-a întâmplat, dar nu mă pot bucura pentru că sunt nişte complicaţii. În două săptămâni, aş afla exact… dacă e totul ok. Am avut gripă şi am luat antibiotice. Medicii nu garantează că e ok. Da (n.r.: sunt bine)”, a declarat viitoarea mămică, relatează spynews.ro.

Mirela Baniaș de la “Insula Iubirii” și Florin Tecar se căsătoresc anul acesta

Mirela Baniaș, fostă concurentă la “Insula Iubirii”, își va uni destinul cu afaceristul Florin Tecar peste câteva luni. În vârstă de 42 de ani, milionarul a mai fost căsătorit și are și copii cu fosta soție. Vă reamintim că bruneta a devenit cunoscută după ce a participat la emisiunea prezentată de Radu Vâlcan la Antena 1. Relația ei de dragoste cu Ionuț Gojman nu a trecut testul din Thailanda, unde s-a filmat “Temptation Island – Insula Iubirii”.