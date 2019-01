Ea e a noua vedetă însărcinată de la Antena 1! Prima ecografie cu bebelușul

Familie numeroasă a vedetelor de la Antena 1 se mărește! Viitoarea mamă – cea cu numărul nouă din trustul Intact – a făcut publică prima ecografie cu bebelușul. Ea și partenerul său de viață sunt extrem de fericiți.

Citește și: A opta vedetă gravidă de la Antena 1! A ținut sarcina secretă până în ultima lună

Mirela Baniaș, fostă concurentă la “Insula Iubirii”, a zecea vedetă însărcinată de la Antena 1

Mirela Baniaş, una dintre fostele concurente de la “Insula Iubirii”, a dezvăluit astăzi că este însărcinată pentru prima dată. Ea a urcat pe Instagram Stories imagini cu prima ecografie a bebelușului, iar apropiații și fanii s-au bucurat pentru miracolul apărut în viața ei. Frumoasa brunetă și-a programat nunta cu partenerul ei de viață, milionarul Florin Tecar. Deși are 42 de ani și are copii din căsătoria anterioară, afaceristul care deține un resort este foarte încântat că va deveni din nou tată.

Citește și: Vacanță de vis cu iubitul pentru Mirela, de la Insula Iubirii! Dar ce i-au scris fanii: ”Bravo lui că are…”

Mirela Baniaș de la “Insula Iubirii”, primele declarații despre sarcină

Din nefericire, prima sarcină a Mirelei Baniaș este una cu probleme. În cadrul unui interviu oferit în această după-amiază, fosta concurentă de la “Insula Iubirii” a spus că a contractat un virus gripal în urmă cu ceva timp și a luat antibiotice. Ea va afla un verdict din partea medicilor peste două săptămâni.

“S-a întâmplat, dar nu mă pot bucura pentru că sunt nişte complicaţii. În două săptămâni, aş afla exact… dacă e totul ok. Am avut gripă şi am luat antibiotice. Medicii nu garantează că e ok. Da (n.r.: sunt bine)”, a declarat viitoarea mămică, relatează spynews.ro.

Vedetele de la Antena 1 care vor deveni mămici

Gabriela Cristea, Andreea Bălan, Simona Gherghe, Mirela Vaida, Flavia Mihășan, Alina Pușcaș, Mihaela Călin, Eugenia Rotari și Mirela Baniaș vor deveni mămici în cursul acestui an. Vedetele de la Antena 1 se vor întrece în botezuri în lunile care urmează.