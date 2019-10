Dacă spui Oana Cuzino, te duci direct cu gândul la Pro TV! Pentru că de ani buni vedeta prezintă emisiunea ”Ce se întâmplă, doctore?”, difuzată pe postul din Pache Protopopescu. Dar ea nu și-a făcut debutul în televiziune acolo. Puțini știu asta.

În urmă cu 21 de ani, Oana Cuzino a vrut televiziune și s-a dus țintă la TVR, unde avea de gând să facă parte din echipa care prezenta o emisiune pe teme medicale.

"Eu m-am dus la TVR la «Medicina pentru toți», atunci doar emisiunea aceasta exista. Și acolo am cunoscut-o pe producătoare, care a avut încredere în mine. Bineînțeles că după aceea au urmat cursurile, am învățat să scriu știri, să mă exprim mai succint, să comunic în stilul jurnalistic, după care am urmat cursuri de televiziune.

Am stat doi ani acolo, la TVR, era chiar în direct emisiunea «Medicina pentru toți». În 1998 era și înainte de știri, în prime time, fiindcă au fost niște oameni foarte destupați la minte în acele vremuri, care și-au dat seama că sănătatea prezintă interes”, a povestit, pentru Libertatea, Oana Cuzino.