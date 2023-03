Oana Leonte dezminte tranșant existența unei povești de iubire cu Liviu Dragnea, ex-“șeful României”. Bruneta, despre care presa a scris că ar fi trăit o poveste de dragoste cu Liviu Dragnea, a răbufnit și nu a avut milă deloc față de politicianul, pe care l-a “pulverizat” fără nicio jenă. CANCAN.RO are declarații în exclusivitate.

După ce s-a despărțit de Irina Tănase, Liviu Dragnea a “bătut la multe uși”. Unele i s-au deschis, altele i s-au închis în nas. Printre altele, presa a scris că acesta ar fi început o relație cu o tânără, secretar general la partidul Alianța Pentru Patrie (APP) – filiala Sector 1. Numai că, acum, lucrurile încep să se decanteze.

„Nu suport mincinoșii, trădătorii și libidinoșii!”

Astfel, Oana Leonte a ținut să clarifice lucrurile și a decis să rupă tăcerea în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

“Nu am nicio relație cu Liviu Dragnea! Este o persoană pe care nu o agreez. Nu suport mincinoșii, trădătorii și libidinoșii! Nu vreau să am niciun fel de relație cu acest om. Am fost foarte bucuroasă când Alianța Pentru Patrie a scăpat de un astfel de om. Nici măcar în cele mai negre vise nu îmi doresc să fie Liviu Dragnea iubitul meu. Oana Leonte nu o să fie cucerită niciodată de un măscărici. Știu că foarte mulți m-ar vrea, dar e greu. Să își pună pofta în cui!”, este declarația pe care Oana Leonte a acordat-o în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Liviu Dragnea, proprietăți în Brazilia

În urmă cu ceva timp, RISE Project și Folha de Sao Paolo, una dintre cele mai mari publicații din Brazilia, au anunțat că autoritățile sud-americane au în desfășurare o anchetă al cărei subiect este Liviu Dragnea. Ex-liderul PSD este suspectat că ar fi folosit bani proveniți din afaceri corupte din România la achiziția de proprietăți pe plaja din Cumbuco, la 30 de kilometri de Fortaleza, capitala statului Ceara.

De altfel, din 2010, Liviu Dragnea și-ar fi petrecut vacanțele braziliene într-o luxoasă vilă aflată pe malul Atlanticului, dotată inclusiv cu un teren de tenis profesionist.