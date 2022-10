Oana Lis (43 de ani) este decisă să renunțe la singura dependență pe care o are, și anume zahărul. Partenera de viață a lui Viorel Lis (79 de ani) a mărturisit că, deși îi este greu, trebuie să facă acest pas. În plus, având în vedere că profesează ca psiholog, blondina dorește și să ofere un exemplu pacienților săi.

Oana Lis a mărturisit că se „luptă” cu o dependență prezentă în viețile multor oameni, și anume zahărul. Partenera de viață a lui Viorel Lis este decisă să îndepărteze încet, dar sigur, dulciurile din alimentația ei. Blondina a susținut că motivația principală nu a fost dorința de a slăbi, ci pentru a fi un exemplu pentru pacienții săi.

Oana Lis: ”Am trecut prin tot felul de stări”

Oana Lis a mărturisit că dorește să îndepărteze zahărul din alimentația ei, fiind și singura dependență pe care o are. Soția fostului edil al Capitalei este psiholog și dorește să ofere un exemplu persoanelor care calcă pragul cabinetului ei.

„Zilele acestea încerc să nu mai mănânc zahăr. Motivația nu a fost de slăbit, ci pentru că e singura mea dependență și e una dintre cele mai mari dependențe ale oamenilor din toată lumea. Având în vedere că sunt psiholog și tratez oamenii de dependențe, am vrut să-mi demonstrez în primul rând mie că pot să fiu puternică și să renunț la o dependență. Este foarte, foarte greu, am trecut prin tot felul de stări, inclusiv de nervozitate, de nesomn. Aș fi făcut orice pentru o prăjitură, a fost greu”, a spus Oana Lis pentru Antena Stars.

Chiar dacă a diminuat considerabil zahărul din alimentație, nu va renunța complet la el.

”Am mai suplimentat cu ștevia, cu zaharină și dulciuri fără zahăr. M-a întrebat cineva dacă am slăbit, mi se pare că m-am îngrășat, pentru că mănânc mai multă mâncare. Nu am zis că nu mai mănânc zahăr niciodată, dar la mine era deja o dependență, adică mâncam zahăr zilnic, de zeci de ani. Asta creează și un proces inflamator în corp și am zis să am grijă și de mine”, a mai spus Oana Lis.

