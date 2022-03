Oana Lis, devastată de durere după ce Viorel a fost internat la Terapie Intensivă: ”Nu pot să dorm fără el!”

Oana Lis trece prin clipe grele după Viorel a fost internat la Terapie Intensivă. Acesta a a suferit un preinfarct şi ajuns de urgenţă pe mâinile medicilor care l-au băgat imediat în sala de operaţii. Vedeta a făcut noi declaraţii despre această perioadă prin care trece, dar şi despre starea în care se află partenerul său acum.

Oana Lis trăieşte probabil cele mai grele momente din viaţa sa. Fostul primar, în vârstă de 77 de ani, se află la Terapie Intensivă, iar vedeta nu face altceva decât să se roage pentru sănătatea partenerului său. Blondina nu îşi mai găseşte liniştea de când Viorel a fost internat, iar cea mai mare durere este că nu îl poate vedea.

În cadrul unui interviu aceasta a mărturisit că ar face orice să îl vadă pe Viorel Lis pentru că îşi doreşte să îl încurajeze. Mai mult, Oana a declarat că aşteaptă cu nerăbdare orice telefon din partea medicilor în legătură cu starea lui de sănătate.

De asemenea, vedeta a recunoscut că nu mai poate să doarmă liniştită de când Viorel este în spital pentru că nu îi place să stea departe de el.

“Nu pot să-l vad pe Viorel! Nici să dorm nu am putut singură! El este tot acolo, la Terapie Intensivă. Nu pot să merg să-l vizitez. Mă doare pentru că nu suport să stam desparțiți! El s-a învățat să stea cu mine!“, a spus Oana Lis pentru Click.

În luna februarie, Viorel Lis a ajuns la spital cu arsuri

În luna februarie a acestui an, Viorel Lis a ajuns la spital cu arsuri. Fostul edil al Capitalei a vrut să se încălzească la un radiator și a adormit cu picioarele pe el, moment în care s-a ars și a avut nevoie de îngrijiri medicale. Atunci, soțul Oanei Lis a oferit declarații, într-o emisiune TV.

„Am probleme de sănătate… cum să spun. Nu îmi mai simt picioarele. Aveam un calorifer, încălzeam și fără să vreau m-am atins de calorifer cu picioarele, dar nu am simțit și atunci s-au ars, s-au făcut bășici mari. Mi-a și trecut aproape. Asta e vârsta, nu am ce să fac. Adică am probleme, am pareza asta care nu mai pot să merg, nu merg decât dacă mă sprijin de Oana. Nu pot pentru că nu am nici echilibru, numai cu cadru și e greu să merg. Cred că am căzut de vreo cinci ori până acum”, a declarat Viorel Lis, pentru Star Magazin.

