Cum se simte Viorel Lis, după ce a ajuns, la spital, cu arsuri: ”Nu îmi mai simt picioarele”

Viorel Lis trece prin glipe grele. În urmă cu 2 zile a ajuns de urgență la spital, cu arsuri grave. Fostul edil al Capitalei a vrut să se încălzească la un radiator și adormit cu picioarele pe el, moment în care s-a ars și a avut nevoie de îngrijiri medicale. Iată cum se simte soțul Oanei Lis, după tragicul accident:

Cum se simte Viorel Lis, după ce a ajuns, la spital, cu arsuri grave

În cadrul unei emisiuni, Viorel Lis a oferit primele declarații, după ce a ajuns la spital, cu arsuri grave la un picior. Fostul edil al Capitalei este sub supravegherea medicilor de la Spitalul Florească. Deși rănile i s-au vindecat, soțul Oanei Lis a mărturisit că nu își mai simte picioarele:

„Am probleme de sănătate… cum să spun. Nu îmi mai simt picioarele. Aveam un calorifer, încălzeam și fără să vreau m-am atins de calorifer cu picioarele, dar nu am simțit și atunci s-au ars, s-au făcut bășici mari. Mi-a și trecut aproape. Asta e vârsta, nu am ce să fac. Adică am probleme, am pareza asta care nu mai pot să merg, nu merg decât dacă mă sprijin de Oana. Nu pot pentru că nu am nici echilibru, numai cu cadru și e greu să merg. Cred că am căzut de vreo cinci ori până acum”, a declarat Viorel Lis, pentru Star Magazin.

Reamintim că Oana Lis și Viorel Lis locuiesc în sectorul 3 al Capitalei și au probleme mari din cauza lipsei căldurii din apartament. Cei doi soți au fost nevoiți să folosească diverse surse de încălzire pentru a putea face față temperaturilor scăzute din locuință.

Fostul primar al Capitalei a ajuns la spital, de ugență, după ce a adormit cu piciorul pe un radiator:

”Noi locuim în sectorul 3, unde nu e căldură mai deloc. I-am cumpărat un radiator lui Viorel că muream de frig în casă. Și el stă și moțăie, săracul, toată ziua. La un moment dat, a adomit cu piciorul pe radiator. A făcut arsuri la picior, am ajuns cu el la spital. Asta e, și el de vină că și el a fost primar, să o tragă acum! El are și diabet și, se știe, că diabeticii au probleme mari cu picioarele, care se umflă. Asta îi mai trebuia acum și niște arsuri. L-au bandajat acolo, la spital, acum trebuie să-i îngrijesc eu rănile”, a povestit Oana Lis, pentru Click!

Sursa foto :Arhiva CANCAN