Oana Lis, dezvăluiri emoționante: ”Și am avut posibilități! Amin!”

Oana Lis a făcut câteva dezvăluiri, legate de ultimii ani din viața ei. Între acestea, faptul că nu a mai plecat din țară de o lungă perioadă, că n-a mai fost la munte sau în alte locuri. Motivul l-a așternut fără ezitare pe pagina ei de socializare.

„N-am mai plecat din țara de 8 ani… la munte n-am mai fost de 3 ani… şi îmi place să călătoresc…am fost la Paris de 17 ori… şi am şi eu invitații, posibilităţi să merg în diferite ţări. Şi îmi e dor de o vacanță frumoasă! ☺️Chiar am refuzat formate de emisiuni în care trebuia să plec vreo 2 luni de acasă, dar care ar fi fost un plus de imagine pentru mine! Nu ştiu daca e corect pentru mine să fac un compromis personal, dar eu fac ce simt!😉

Dar de cand s-a îmbolnăvit Viorel am facut o alegere conștientă să fiu alături de el si la greu, căci atunci are omul cea mai mare nevoie de tine! A avut 2 atacuri vasculare si a avut mare noroc ca eram lângă el si l-am dus imediat la spital. Scriu asta vis-a-vis de tâmpiţii care nu mă cunosc personal si mă comentează aiurea. ( nu vreau sa reproduc aberațiile lor) Sau scriu ce ar face ei de fapt într-o situație de genu’!…Ca să știți, eu în “nebunia” mea sunt un om loial, de încredere, de cuvânt, pe care te poti baza! Iar prietenii mei ştiu asta! Pentru că nu degeaba am zeci de prieteni reali, oameni extraordinari cărora le sunt aproape şi ei, mie! Amin!😉”, a scris Oana Lis.

Oana Lis, mega-petrecere de ziua ei

De curând, a dat o mega petrecere de ziua ei la un restaurant cu specific românesc unde au venit zeci de invitați. Deși și-ar fi dorit să primească bani, Oana a descoperit și un cadou pe care i-a venit să urineze. Într-un săculeț roșu a găsit patru ghinde despre care Oana crede că ar fi văji: „Era din farmece pentru despărțire”.

Oana Lis s-a simtțit ca-n paradis de ziua ei. I-a avut alături pe cei mai buni prieteni de la care a primit și cele mai inedite cadouri. Tablouri sau maturi stilizate, bani, parfumuri și lactate. „Am primit foarte multe cadouri, abia aștept mâine să le desfac. Te-aș invita, dar nu știu la ce oră să mă trezesc. În general banii au fost cei care m-au impresionat, că am primit și multe plicuri cu bani, prietenii apropiați s-au gândit să-mi cumpăr ce-mi doresc. Am primit cărți ceea ce am început să le apreciez foarte mult, de 20 ani nu mai citisem cărți și acum am început să citesc. Mamaia mi-a adus brânză și 20 ouă", ne-a mărturisit Oana Lis.

„Când nu eram casatorit, îi făceam cadouri. Acum am văzut că nu-i place cadoul ala, și atunci i-am dat bani să-și ia ce vrea„, ne-a declarat Viorel Lis.

În momentul în care s-a pus pe desfăcut cadourile primite, Oana a găsit și un săculeț cu patru ghinde. Nu s-a lămurit de la cine le-a primit, dar le-a văzut ca pe-un lucru necurat. Crezând că sunt vrăji făcute, Oana s-a gândit că ar fi bine să îndepărteze magia cu niște urină. La fel a procedat și Oana Zăvoranu când și-a găsit mașina atacată energetic de niște găini… „decapotate”.

Misterul ghindelor Oanei Lis nu s-a elucidat dar, conform filmului Ice Age, fructul stejarului ar fi avut un impact major în facerea lumii.