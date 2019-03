Oana Lis, anunț șocant făcut în urmă cu puțin timp: „Viorel era viu acum 10 minute și..”

În ultima vreme, Viorel Lis a avut probleme de sănătate, iar Oana a fost mereu lângă el și l-a susținut, s-a rugat pentru sănătatea lui și să îl țină Dumnezeu cât mai mult lângă ea. Vedeta a făcut un anunț care a șocat pe toată lumea, legat de starea de sănătate a soțului ei.

Oana a mărturisit că Viorel are momente de luciditate, când râde, glumește, așa cum o făcea mereu, dar și momente când nu o recunoaște. „Depinde de zile (nr. Viorel Lis), acum era viu, am vorbit acum 10 minute. Am simțul umorului, au fost momente tensionate în care Viorel nu mă mai cunoștea și nu mai vorbea. Tocmai de aceea am căzut psihic. Acum am încercat să fac ceva pentru mine, de aceeam am și început facultatea. Învăț multe lucruri, e ceva extraordinar. Am multe colege de vârsta mea.

Aveam 20 de atacuri de panică pe zi. Acum la facultate am învățat că mulți oameni au unul, două atacuri de panică pe zi. Am învățat să mă tratez, în fiecare zi mă duceam la spital. Acum știu să mă controlez, fac meditație, respirație. Am mulți colegi în domeniu.”, a declarat Oana Lis, într-o emisiune tv.

A crezut că Viorel va muri de ziua sa

În ziua în care a împlinit 40 de ani, Oana Lis s-a speriat foarte tare. „Nu se mai trezea şi am zis că moare de ziua mea! Cadoul lui pentru mine este că s-a trezit. Cadoul mai constient e că uite…o ţărancă, la 17 ani îmi doream să fiu o persoană cunoscută şi acum sunt live la voi. Am prietenele aici, vreau să spun că sunt oameni din showbiz, oameni de afaceri, medici, din politică… Au venit pentru mine. Bine, poate au venit şi pentru friptură. (…) Admiraţia oamenilor rămâne. Aţi nimerit la ora de manele şi m-am îmbătat şi eu şi bag picioarele, vreau manele„, a spus vedeta.