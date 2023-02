Oana Lis, dezvăluiri tulburătoare despre tatăl său, bărbatul care a traumatizat-o: ”Da, tata a abuzat și altă fetiță”

Oana Lis este una dintre cele mai cunoscute persoane publice din România. Soția lui Viorel Lis traversează o perioadă destul de dificilă pentru ea, mai ales de când edilul s-a îmbolnăvit. Banii pentru medicația lui Viorel nu ajung, însă vedeta mereu reușește să găsească puterea de a merge mai departe.

Transparența și sinceritatea de care Oana Lis dă dovadă de fiecare dată când vorbește despre viața ei i-a făcut pe cei de acasă să îi asculte povestea. De-a lungul timpului, ea a făcut dezvăluiri despre copilăria, dramele și traumele la care a fost supusă din cauza tatălui său alcoolic. Totuși, dezvăluirile pe care le-a făcut în ultimul timp au fost de-a dreptul tulburătoare.

(AFLĂ ȘI: OANA LIS, DEZVĂLUIRI SURPRINZĂTOARE DIN RELAȚIA CU VIOREL LIS! CUM A ÎNCEPUT TOTUL: „SE ÎNTÂLNEA ȘI CU ALTE FEMEI”)

Oana Lis: ,,Tata devenise un monstru”

Recen, Oana Lis a povestit despre chinurile copilăriei sale, de la abuzuri fizice și sexuale, până la dorința părintelui ei de a-i da foc.

,,Am un flash cu mama mea, tata o bătuse cu un baros, arăta ca un dalmațian. Am chemat salvarea pentru că era inconștientă. A fost un episod în care el a vrut să ne dea foc. Eram în pijama, a aruncat benzină pe mine și am avut noroc că stăteam la parter, am sărit pe geam.

Tata era băut, dintr-un om violent, devenea și mai violent. Tata devenise un monstru. Chiar dacă chemam poliția, tot pe noi ne amenda, trebuia să rog vecinii să cheme poliția, ca să nu ne certe pe noi. Nu simțeam că am pe nimeni care să mă ajute. Acum, ca și psiholog, îmi dau seama că avea nevoie să renunțe la alcool, de tratament psihiatric. Omul era cu probleme.”, a dezvăluit Oana Lis, în cadrul emisiunii online ,,În Oglindă”.

,,Mi-a spus că e ceva normal să se întâmple lucrul ăsta între noi”

Ani de zile i-a fost greu să accepte că a fost victima abuzurilor tatălui ei. Bărbatul chiar a vrut să o căsătorească, la vârsta de 13 ani, cu un bărbat cu mulți ani mai mare decât ea.

(CITEȘTE ȘI: OANA LIS, LA UN PAS DE MOARTE! VEDETA ERA SĂ SFÂRȘEASCĂ LA FEL CA ANA OROS: ”O HAITĂ DE 20 DE CÂINI M-A ATACAT”)

Cât despre abuzurile sexuale, Oana Lis a mărturisit că tatăl ei i-a inoculat ideea că actul lui era ceva normal, care trebuia să se înâmple, reușind să o manipuleze atât de bine, încât să nu fie conștientă de gravitatea faptelor acestuia.

,,Îl ascultam, îmi era foarte frică de el. Eu aveam 13 ani, iar tata mi-a prezentat un bărbat peste 30 de ani, să mă căsătoresc cu el. Posibil să fi existat o înțelegere financiară. Eu acum când vorbesc este și o femeie în mine și un copil rănit și meseria de psiholog pe care o practic, adică văd din mai multe perspective.

Ani de zile am văzut din partea de copil rănit. De la 11 ani când m-au luat înapoi să am grijă de fratele meu, tatăl meu m-a abuzat și sexual. Lucrul ăsta l-am ascuns când eu am venit în București și cumva mi-am băgat în cap că nu s-a întâmplat.

El m-a manipulat, pentru că un om care a făcut pușcărie știe să manipuleze. M-a manipulat în așa fel încât mi-a spus că e ceva normal să se întâmple lucrul ăsta între noi.”, a mai spus soția lui Viorel Lis.

Tatăl Oanei Lis a abuzat o altă minoră

Problemel psihice ale bărbatului erau atât de mari, întrucât o fetiță de aproximativ 14 ani a devenit victima lui. Totuși, bărbatul i-a promis că o va lua de soție, promisiune care a determinat-o pe adolescentă să nu depună plângere împotriva lui.

,,Tata a continuat. A fost combinat cu o femeie și și cu fetița acelei femei, de 13-14 ani. În general, un abuzator repetă ceea ce a făcut. Da, tata a abuzat și altă fetiță. I-a promis fetiței că o ia de nevastă, a dus-o cu vorba și nu a mai depus plângere.”, a continuat Oana Lis.