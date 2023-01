Oana Lis, la un pas de moarte! Vedeta era să sfârșească la fel ca Ana Oros: ”O haită de 20 de câini m-a atacat”

Oana Lis era să fie sfâșiată de o haită de 20 de câini. Spre deosebire de tragicul sfârșit al Anei Oros, soția lui Viorel Lis a fost salvată la timp de către un vecin.

Sfârșitul macabru al Anei Oros a șocat și revoltat întreaga țară. În timp ce unele persoane dau vina pe autorități, alții spun că de condamnat ar fi chiar oamenii care nu își sterilizează animalele.

Reamintim că femeia a murit după ce a fost sfâșiată de câini, în preajma Lacului Morii din Capitală. Deși mai trecuse printr-o experiență similară cu câțiva ani în urmă, tânăra a ales să continue să iasă la alergat în aceeași zonă în care și-a văzut, în cele din urmă, sfârșitul.

Cazul Anei Oros nu este unul izolat, deoarece se pare că prin această întâmplare traumatizantă au trecut nu doar oameni obișnuiți, ci și vedete. Printre ele se află și Oana Lis, care a mărturisit de curând că era să își piardă viața, tot din cauza unor câini vagabonzi.

NU RATA: OANA LIS, MĂRTURISIRI SURPRINZĂTOARE DIN CĂSNICIA CU VIOREL! CE A TREBUIT SĂ ÎNDURE FOSTUL EDIL. „SPĂRGEAM PRIN CASĂ, SPĂRGEAM UȘI”

Oana Lis era cât pe ce să fie sfâșiată de maidanezi

Având în vedere că modul în care Ana Oros și-a pierdut viața a stârnit vâlvă, Oana Lis a hotărât să își spună povestea, care nu diferă cu mult de cea a femeii decedate. Spre deosebire de Ana, soția lui Viorel Lis a fost salvată în ultima clipă de un domn binevoitor.

Invitată la o emisiune TV, Oana Lis a făcut o dezvăluire, care i-a lăsat pe mulți cu gura căscată. Se pare că în urmă cu mai mult de două decenii de ani, mergând spre casă, a fost înconjurată de 20 de câini. Ea mai recunoaște și că această experiență a traumatizat-o și a făcut-o să îi fie teamă de patrupezi și în prezent.

VEZI ȘI: ANUL 2022 A FOST PLIN DE ÎNCERCĂRI PENTRU OANA LIS. CU CE PROBLEME SE CONFRUNTĂ VEDETA. ,,DIMINEAȚĂ AM FOST LA DOCTOR”

În timp ce era atacată de maidanezi, a leșinat și a fost găsită inconștientă de un vecin, care văzuse toată întâmplarea pe fereastră. Vedeta îi este profund recunoscătoare omului datorită căruia mai este, astăzi, în viață.

”În primul rând condoleanțe familiei doamnei Ana, care din păcate trece prin aceste momente grele. În al doilea rând, da, eu am avut un episod asemănător în urmă cu 20 de ani, când oricum erau mai mulți câini pe străzi, în care am fost mușcată”, a spus Oana Lis.

Am trecut pe o scurtătură unde era o groapă de gunoi, n-am știut, era în spatele unor blocuri și o haită de 20 de câini m-a atacat, eu am leșinat și am avut noroc că cineva m-a salvat, un vecin a văzut pe geam și a venit și i-a alungat, că altfel poate nici eu nu aș fi fost astăzi. Din fericire nu mai sunt haite așa de câini prin oraș, cum erau înainte. Eu pot să zic că am rămas cu o fobie, o frică toată viața”, a mărturisit vedeta.

Abia acum, de curând, reușesc să mângâi un câine și să-mi înving cât de cât frica, dar consider că frică trebuie să ți-o învingi într-un mediu securizat, totuși trebuie să avem grijă. Este un subiect foarte fierbinte și nu înțeleg de ce trebuie să ne împărțim între cei cărora ne e frică de câini și cei care iubesc câinii. Trebuie să găsim o cale comună, în care să ne înțelegem cu toții”, a mai adăugat ea, în cadrul emisiunii TV.