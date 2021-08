Oana Lis, făcută praf de internauţi. Ce a putut să îi spună o femeie întrece orice imaginaţie

Oana Lis a fost făcută praf de internauţi pe reţelele de socializare. Soţia lui Viorel Lis obişnuieşte să comunice destul de des cu fanii săi, dar se pare că nu toţi sunt de acord cu părerile pe care blondina le expune pe pagina sa de Facebook.

De-a lungul timpului, Oana Lis a reuşit să strângă în mediul online o comunitate uriaşă de oameni cu care împărtăşeşte diferite gânduri. Mai mult, vedeta nu se ascunde şi le răspunde acestora la diferitele curiozităţi pe care le au legat de viaţa sa privată.

Oana Lis, făcută praf de internauţi

În schimb, aceasta nu tolerează comportamentul agresiv şi persoanele care o jignesc fără niciun motiv. Astfel, după ce Oana a publicat un mesaj pe pagina ei de Facebook, o internaută a simţit nevoia să facă un comentariu răutăcios, iar blondina a pus-o imediat la punct.

„Ahhh, simt cum duduie economia! Azi, mergând pe stradă, pe parcursul a câţiva metri, am văzut 3 bucureşteni căutând în coşul de gunoi”, a transmis Oana Lis pe Facebook.

CITEŞTE ŞI: OANA LIS, DECLARAȚIE DE DRAGOSTE PENTRU SOȚUL EI, VIOREL! ”MI-A SCHIMBAT VIAȚA”

Imediat comentariile au început să apară, însă unul a reuşit să îi strice blondinei buna dispoziţie.

„Aşa erai şi tu, dacă nu era tătăicul”, i-a spus o femeie.

„1. Da, am fost săracă financiar… pentru că am fost orfană de părinţi… dar niciodată emoţional. Şi nu mi-am permis niciodată să intru pe FB cuiva să-l jignesc. 2. În momentul de faţă eu am grijă cu tot ce trebuie… în mare parte de soţul şi bunica mea”, a fost răspunsul Oanei Lis.

Cât costă o şedinţă de consiliere cu Oana Lis

La 42 de ani, Oa Lis are acum diplomă ca psiholog și vrea să își construiască o carieră în domeniu. În perioada izolrii, Oana a oferit consiliere gratuită, dar acum se pare că a decis un preț: o ședință de dezvoltare personală costă 97 de ron. În plus, cei doritori, se pot abona la mesaje din partea Oanei, dacă își lasă adresa de mail pe site-ul acesteia.

„Pandemia mea personală fusese deja în 2014, atunci am simțit că am căzut psihic și fizic. În acel moment, eu m-am decis că pot fi mult mai mult decât ceea ce eram și că nu mai vreau să fiu percepută doar ca nevasta cuiva… ci că vreau eu să devin cineva! Și de atunci mă ocup de dezvoltarea mea personală, de evoluția mea și am ajuns acum să pot să ajut și pe alții să meargă pe acest drum. Pentru mine nu a fost ușor, dar nu a fost nici cel mai greu lucru de pe Pământ… Consider că cel mai greu pas în orice este Primul pas!… E acel moment de «Aha» personal, de «Nu mai pot așa!»… de «Vreau altceva!»… «Vreau o schimbare!»… «Vreau să duc o viață mai bună!» Căci, așa cum ne spune fizica quantică, orice schimbare câtuși de mică pe care o facem… schimbă implicit și mediul nostru înconjurător!”, a transmis blondina pe pagina sa de Facebook.

Sursă foto: Facebook