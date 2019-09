Oana Lis, în culmea fericiri: “Dau de băut la toți!” Ce a determinat-o pe blondină să facă anunțul

Oana Lis s-a apucat în urmă cu câțiva ani de facultate și a decis să facă Psihologia, pentru a putea profesa ulterior în domeniu. Practic să se angajeze și să fie pe picioarele ei. În iulie, blondina a obținut diploma de licență, iar acum soția fostului edil al Capitalei a intrat și la master.

Oana Lis a făcut marele anunț pe contul personal de socializare. “Sunt așa fericită că am intrat la Master! Am fost patru pe loc… gata, vă dau de băut la toți!!! Apă!!!“, a scris Oana Lis, pe Facebook.

”Gata, am terminat azi examenul de licența. Am luat 8,80 in scris si 10 la oral!!! Sunt super fericita! Si mândra de mine! In sfârșit, sunt si eu cineva! Doamna psiholog, Oana Lis!!! Incantata de cunoștința! Gata, puteți sa ma felicitați, sa ma pupați, alea-alea!”, a scris Oana Lis pe contul ei de Facebook, imediat după ce a luat examenul de licență.