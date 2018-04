Oana Lis iși vinde până și lenjeria. E datoare vândută la stat și s-ar vinde și pe ea!

Pe Oana Lis a năpădit-o atât de tare foamea încât a ajuns să vândă până și lenjeria intima a fostului primar. Năpădit de boli, veniturile domnului Lis se duc mai mult pe medicamente iar Oanei nu-i mai ajung banii nici pentru un mic la colțul străzii. Acum riscă să fie executați silit întrucât au datorii la ANAF de aproape zece mii de lei. Ca să iasă din foame, Oana a scos la vânzare și cadouri primite de la Corneliu Vadim Tudor sau Codrin Ștefănescu. Soția lui Lis e atât de disperată încât, susține ea, dacă arăta mai bine, ar fi făcut și amor contra cost!

Situația soților Lis s-a transformat în doar câțiva ani, dintr-una roz în nuanțe de un negru intens. Problemele cu banii i-au adus în pragul sărăciei iar Oana se bucură până și la măruntul din pușculiță. Susține că ar vrea să se angajeze, să fie corporatistă… momentan, însă, nu se poate bucura decât de propria corpolență rubensiană care urlă la propriu de foame.

”Mie mi-e foame, mă ia panica, amețeala când n-am nimic de mâncare în geantă, nu pot să trăiesc” se văita ea de curând, în emisiunea lui Capatos.

Una dintre cele mai sexy vedete de televiziune, imagini de infarct! S-a așezat în poziții care le aprind imaginația bărbaților

ANAF-ul o…execută

Dacă Oana Zăvoranu a dat sute de articole vestimentare de pomană într-o campanie în care oamenii s-au călcat în picioare, Oana Lis s-a gândit că ar putea valorifica lucrurile lui Viorel decât să le dea de bogdaproste. Obiecte vestimentare intime și cadouri de valoare primite de la Corneliu Vadim Tudor sau Codrin Ștefănescu. Ca să mai uite de foame, s-a mai trezit și cu o somație de plată record.

”Băi, nu mai scap de impozitele astea! Eu am două mașini, una nu o folosesc, vreau s-o vând, am fost zilele astea la circa financiară să văd cât mai am de plată. Am uitat să plătesc impozitul, uite și tu cât am de plată, 97 de milioane!” spunea Oana Lis.

Ea a detaliat și bunurile oferite spre vânzare ca să iasă din foame. ”Este prima cămașă, am păstrat-o, e o amintire de suflet, prima cămașă în care am făcut dragoste cu Viorel. Cum era pe vremuri de se purta furou. Ăștia sunt chiloți de la Botezatu, i-am cumpărat din magazin, purtați de Viorel. Bineînțeles, sunt dezinfectați și nu-i mai vin. 50 lei, pe bune, e o ieftinăciune. Ăsta e un pocal de fertilitate, l-am primit la nunta mea de la Codrin Ștefănescu dar nu și-a făcut efectul că nu sunt fertilă. Asta trebuie neapărat s-o vând, o eșarfă în memoria d- lui Vadim, e primită de la el, cadou de ziua lui Viorel. Dânsul, la fel, a murit sărac. Cred că m-ar înțelege, nu s-ar supăra că am vândut un cadou de la dânsul.”

”Spălată e ca nouă”

Pentru bani ar fi fost dispusă să-și vândă și trupul. Dar pentru că nu mai face parte din categoria celor cu dimensiuni de fotomodel, Oana vrea să se închirieze cu ziua. ”Nu știu să mă f… pe bani, așa că a trebuit să vin în piață. Dacă eram mai slabă, mă gândeam și eu să fac niște bani pe corpul meu. Nu știi cum e, spălată e ca nouă. Așa că pentru că nu pot să fac chestia asta, nu mă f… nimeni pe bani la 90 kg, am zis să încep să muncesc. ” este declarația incredibilă a Oanei!

Înainte de a vinde bulendrele fostului edil, Oana a vrut să-i valorifice chiar și crucea. O mie de euro spera să obțină pe ea. ”Uite cât de frumoasă e crucea, e extraordinar de frumoasă, este unicat. Fiind perioada sărbătorilor, cineva ar putea foarte frumos să facă un gest frumos. ”Mi se pare ceva inedit și în același timp ajută și o familie de pensionari, să avem și noi sărbători mai frumoase. O am de 10 ani în casă dar acum m-am mutat într-o casă nouă și vreau o energie nouă. Nu mai suport să am cruci în casă, o să ajung ca mamaie să cumpăr prosoape de înmormântare, coșciuge și mai știu eu ce. (…) Acum trebuie să mă descurc singură, lui nu-i convine că-i vând lucrurile dar nu are ce să facă, sunt lucruri comune, suntem căsătoriți, e la comun. Sunt disperată, vând mașina ca să plătesc datoriile din cauză că joacă la păcănele zilnic. Cred că are vreo 3 mii euro datorii, el zice că din cauza mea, eu zic că din cauza lui.”