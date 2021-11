Oana Lis, noi detalii despre starea de sănătate a soțului ei: ”Viorel are mai multe riscuri”

Viorel și Oana Lis ajungeau, vineri seara, la spitalul Matel Balș, unde erau diagnosticați cu COVID-19. Fostului edil al Capitalei i s-au descoperit afecțiuni la plămâni, acesta fiind internat.

Deși inițial, Oana Lis s-a tratat acasă, soția fostului edil a revenit la spital, acum fiind internată în același salon cu Viorel Lis. Starea lui Viorel Lis nu pare a fi deloc una bună din spusele soției sale, asta deoarce numeroasele probleme de sănătate pe care le avea și le ținea sub tratament s-au agravat acum.

”Viorel are mai multe riscuri, i-a crescut diabetul, mai multe. Stă cu oxigen la salon, suntem împreună în același salon pentru ca eu am si grija cu el deoarece are probleme cu picioarele. Cum am zis, important e ca am descoperit la timp. Dacă eram bine nu veneam la spital. El s-a internat primul, la început nu erau locuri pentru mine.”, a declarat Oana Lis la Antena Stars.

Ce spunea Viorel Lis, după ce a fost confirmat cu COVID-19

Viorel Lis spunea, zilele trecute, de pe patul de spital, că nu se simte deloc bine.

”Sunt terminat la plămâni. Nu pot să vorbesc, nu-mi dau voie, domnișoarele asistente spun că obosesc că nu mi-e bine. Nu e cu mine (n.r Oana). Ea nu e internată. Face tratament de acasă, trebuie să vină să facă niște injecții”, spunea soțul Oanei Lis.

Sursa foto: Arhiva Cancan