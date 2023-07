Oana Lis, probleme financiare mari! Ce decizie radicală a luat blondina: „Am nevoie de bani”

Viorel Lis, fostul primar al Capitalei, se confruntă cu probleme grave de sănătate. Tratamentele de care are nevoie sunt destul de costisitoare, iar, recent, partenera lui, Oana, a dezvăluit că nu se mai descurcă cu banii. Din acest motiv, blondina a luat o decizie radicală care i-a surprins pe mulţi.

Oana Lis traversează o perioadă destul de grea, din cauza stării precare de sănătate a partenerului ei, Viorel Lis. Cu toate acestea, blondina nu se dă bătută şi caută soluţii pentru a-i oferi soţului ei tratamentele de care are nevoie.

Mai exact, în cadrul unui interviu acordat recent, blondina a mărturisit că vrea să vândă un obiect cu valoare sentimentală pentru a face rost de bani. Deşi nu se gândea că va ajunge în această situaţie, Oana Lis spune că nu are de ales.

Astfel, vedeta a declarat că intenționează să pună la vânzare o carte pe care a primit-o de la Corneliu Vadim Tudor.

„Vadim Tudor era un om extraordinar, o personalitate magnetică și cu mine s-a comportat întotdeauna minunat. Am o carte de la domnul Vadim pe care vreau să o vând, am nevoie de bani să plătesc niște RMN-uri”, a spus Oana Lis pentru Antena Stars.

Cum petrece Oana Lis în această vară

Deşi este o împătimită a distracţiilor, vara aceasta Oana Lis mărturiseşte că le-a pus „pe pauză”. Blondina nu va merge în niciun concediu, nici măcar la mare, pentru că nu se descurcă din punct de vedere financiar.

Blondina a explicat, totodată, că sănătatea lui Viorel Lis este mult mai importantă, iar ea este fericită chiar şi fără petreceri sau alte lucruri materiale.

„Nu am planuri pentru vara aceasta, pentru că nu am bani. Când nu ai bani, nu îți e foame. Adică nu am bani, cu banii pe care îi am și îi produc, am grijă de Viorel. Costă foarte mult să ai grijă de un om cu probleme speciale acasă și atunci nu îmi mai ajung banii pentru mine, dar eu sunt genul care mă mulțumesc și cu puțin.

Anul ăsta nu o să am niciun concediu. Nu o să plec la mare. Este foarte complicat cu Viorel, dar nu sunt în depresie, sunt fericită că sunt acasă. Eu nu sunt legată de lucrurile materiale, am nevoie de ele pentru un confort, dar la fel de bine pot să stau și fără ele”, a mai adăugat ea, potrivit Spynews.