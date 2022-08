Oana Lis, strigăt de ajutor. Ce se întâmplă cu partenerul său: „I-am promis că voi fi alături de el până în ultima clipă”

Oana Lis a ajuns la capătul puterilor. După ce în urmă cu câteva zile şi-a amanetat verigheta, acum vedeta le cere ajutorul oamenilor. Partenerul său de viaţă are nevoie de tratamente costisitoare din cauza problemelor de sănătate cu care se confruntă, însă situaţia lor financiară nu este deloc bună. Iată ce mesaj a transmis.

Situaţia cu care se confruntă Oana şi Viorel Lis este una extrem de dificilă. Fostul edil se confruntă de ceva timp cu probleme grave de sănătate, iar soţia lui face orice pentru a-l ajuta. Oana Lis a ajuns chiar în situaţia de a-şi amaneta verigheta pentru a face rost de bani. Viorel Lis avea nevoie urgent de un cărucior pentru că nu se mai poate deplasa.

Acum a postat un mesaj emoţionant prin care le cere ajutorul oamenilor care doresc să îi ajute. De asemenea, Oana a dezvăluit faptul că i-a promis soţului său că va fi lângă el până în ultimul moment, iar din acest motiv vrea să îi oferte tot confortul și toate tratamentele necesare.

„Așa cum vă ziceam, azi vă cer ajutorul pentru Vio. I-am promis că voi fi alături de el până în ultima clipă și ca nu-l las la azil, asta e cea mai mare frică a lui . Este o persoană lucidă, conștient de el și vrea să stea acasă în patul lui până în ultima clipă. Problema e că de ceva timp a devenit o persoană cu dizabilităţi cu un handicap locomotor şi nu am ştiut cât de greu e să ai grijă totală de o persoană cu asemenea probleme, nu am ştiut provocările unei persoane cu dizabilităţi, care nu mai poate merge nici la doctor pentru că nu există rampă la bloc și fiind o persoană masivă, nici în 3 oameni nu-l putem căra în brațe, nu am ştiut cât de scumpa e o recuperarea făcută acasă, că trebuiesc tot felul de creme pentru escare, câte bare de susținere trebuie instalate prin casă, offf, nu ai cum să prevezi la ce boli şi încercări te supune viaţa. Eu voi lupta în continuare oricum pentru că el este familia mea. Ştiu că Dumnezeu lucrează prin oameni. Dacă puteti şi doriți să donați pentru el, pentru recuperare şi o eventuală operație, acesta e contul lui.

RO09BRDE445SV75434934450, Lis Viorel.

Vă mulțumim anticipat”, a scris Oana Lis pe reţelele de socializare.