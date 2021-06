Oana Mareș, incident neplăcut cu un livrator! Ce a putut să îi spună tânărul.

Atunci când vine vorba de livratori sau curieri cu toții am avut parte de cel puțin un moment neplăcut. Este și cazul Oanei Mareș, care s-a izbit de „profesionalismul” unui tânăr ce a venit să îi livreze mâncarea. Totul a pornit de la bacșiș, iar tânărul a avut o ieșire necontrolată.

Recent, Oana Mareș le-a povestit internauților situația neplăcută în care a fost pusă. Fosta parteneră a lui Augustin Viziru a vrut să se bucure de o zi liniștită acasă și a decis să comande sushi, prin intermediul unei aplicații de livrat mâncare. Lucrurile au părut să meargă perfect până în momentul în care livratorul a ajuns.

Se pare că acesta a avut un comportament neadecvat și chiar o ieșire nervoasă la adresa vedetei. Motivul: lipsa bacșișului. Comanda pe care Oana Mareș o făcuse valora 125 de lei, vedeta i-a înmânat 150 de lei și a fost anunțată pe un ton ridicat că tânărul nu are de unde să îi dea rest. Iar de aici a pornit totul. (CITEȘTE ȘI: CUM ARATĂ OANA MAREȘ ACUM. TRANSFORMAREA FOSTEI SOȚII A LUI AUGUSTIN VIZIRU, LA 9 ANI DUPĂ CE L-A ÎNȘELAT. FOTO)

Livratorul, ieșire necontrolată

Oana Mareș s-a simțit jignită de atitudine livratorului, așa că a hotărât să plătească suma exactă, fapt ce l-a scos din sărite pe tânărul ce livrase mâncarea.

„Am comandat azi, ce credeți? SUSHI!:))) A venit băiatul din imagine cu comanda , în valoare de 125 lei. Am întins 150 cu gândul să-i las și lui ceva din rest. Mi-a răspuns cu vocea afectată de polipii netratați:

-Da’ să știți că n-am să vă dau rest!

Măi să fie! Sunt un om generos de fel, dar nu sunt prost și simt imediat când cineva încearcă să-mi ia banii doar pentru că am față de gâscă.

– Ok, hai că scot tot ce-i prin geantă să văd ce găsesc, răspund.

Dezamăgit, omul cu livrarea, așteaptă …Scot tot măruntul, absolut tot și strâng 124 de lei. Să-i testez puțin răbdarea și umorul , proasta de mine zice:

– Cred că îți rămân datoare cu un leu.

– N-are cum! răspunde rapid și de-a dreptul enervat.

-Dar are cum să rămână 25 de lei la tine pentru că nu ai rest? Nu , n-are cum. Îmi pare rău că nu am suma exactă sau nu am plătit online…

Mă întorc în casă să mai caut un leu. Găsesc două monede de 5 ban și i le înmânez ca pe medalii.

Băi nene… se declanșează iadul.

-Te uiți la 25 de lei p***-m-aș pe ei dă bani să mă p**! Am venit 12 km… urla omul de mama focului în fața mea. Aruncă în scârbă monedele în iarbă și trage un scuipat specific băieților care au studiat la academia de pumni și picioare din spatele blocului .

De unde trag concluzia că omul nu face treaba asta pentru bani ci dintr-un hobby:) Așadar livratorii sunt niște bogați excentrici care se plictisesc acasă.”, a scris Oana Mareș pe contul său de Facebook.

Sursa foto: Instagram